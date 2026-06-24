Roma, Koné può partire: l’Atletico Madrid prepara l’assalto

Il 30 giugno è sempre più incombente sulla Roma, che entro la fine del mese dovrà incassare circa 60 milioni di euro di plusvalenze per rispettare i paletti del Settlement agreement firmato con l'Uefa. Una delle pedine da sacrificare in questo senso potrebbe essere Manu Koné. Il classe 2001 ha brillato al suo esordio Mondiale, guidando con personalità il centrocampo della Francia contro l'Iraq. Un rendimento di livello che conferma le qualità del numero 17 giallorosso e fa aumentare il numero di estimatori in Europa. Tra questi c'è l'Atletico Madrid, deciso a portarlo alla corte di Diego Simeone.
Il centrocampista era arrivato nell'agosto 2024 per 20 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach, un valore più che raddoppiato nelle due stagioni a Trigoria (82 presenze arricchite da 4 gol e 6 assist in tutte le competizioni). Ora il Ds Tony D'Amico è disposto a cederlo per 50 milioni, anche se da Madrid sperano di abbassare la richiesta facendo leva sulle esigenze finanziarie del club giallorosso. Una cessione intorno ai 40-45 milioni genererebbe comunque una plusvalenza enorme, in grado di alleggerire in maniera significativa la pressione legata al settlement agreement.