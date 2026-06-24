Roma, Koné può partire: l’Atletico Madrid prepara l’assalto

Il centrocampista era arrivato nell'agosto 2024 per 20 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach, un valore più che raddoppiato nelle due stagioni a Trigoria (82 presenze arricchite da 4 gol e 6 assist in tutte le competizioni). Ora il Ds Tony D'Amico è disposto a cederlo per 50 milioni, anche se da Madrid sperano di abbassare la richiesta facendo leva sulle esigenze finanziarie del club giallorosso. Una cessione intorno ai 40-45 milioni genererebbe comunque una plusvalenza enorme, in grado di alleggerire in maniera significativa la pressione legata al settlement agreement.