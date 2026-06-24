Mourinho si presenta al Real: "Qui per aiutare e non per criticare"

24 Giu 2026 - 12:50
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 Jose Mourinho © Getty Images

 Jose Mourinho © Getty Images

"Sono qui per aiutare, non per criticare. Non è il momento di parlare, prima bisogna ascoltare". José Mourinho si presenta quasi in punta di piedi al Real Madrid, nella sua prima intervista da quando è stato nominato come nuovo tecnico, concessa a Vanity Fair. "La storia del club non può essere paragonata a quella di nessun altro - racconta -. Parliamo di storia e patrimonio del calcio, e la maglia bianca ha qualcosa di magico". L'allenatore portoghese parla anche della stella della squadra, Kylian Mbappé, reduce da un anno pieno di critiche, e lo difende: "E' un giocatore fenomenale e cercherò di aiutarlo a diventare ancora migliore".

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