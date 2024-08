Atalanta, l'ad Percassi: "Koopmeiners? Vedremo, situazione che dispiace molto"

PAROLA ALL'AD

L'ad nerazzurro: "Questa estate abbiamo dovuto gestire situazioni inaspettate, l'intenzione era di confermare tutti"

L'Atalanta è la protagonista assoluta del calciomercato d'agosto. Tra entrate importanti, come Retegui, Samardzic e Bellanova, inaspettate, come i possibili arrivi di Cuadrado e Rui Patricio e telenovele lunghe settimane tra certificati e mancate convocazioni, dalle parti di Bergamo la situazione è frenetica. A portare un po' di tranquillità ha provato l'ad Luca Percassi prima della sfida contro il Torino: "Questa estate ci siamo trovati a gestire situazioni inaspettate che ci dispiacciono molto. Ogni decisione sarà presa per il bene della società".

Il riferimento è alla situazione più ostica ovvero quella di Koopmeiners con il centrocampista olandese che non si allena in attesa di un accordo tra Atalanta e Juventus per il trasferimento: "Vedremo nei prossimi giorni, ma l'obiettivo della società era quello di trattenere tutti i giocatori importanti della scorsa stagione".

In uscita c'è anche Musso che dovrebbe essere sostituito da Rui Patricio, mentre Cuadrado sarà un ulteriore rinforzo per le fasce di Gasperini: "Se ci saranno delle opportunità per rinforzarci ulteriormente le coglieremo sicuramente. Siamo vigili sul mercato" ha concluso Percassi a DAZN.