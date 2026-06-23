MANOVRE BIANCONERE

Spalletti, ritorno al futuro: a Lobotka le chiavi del centrocampo della Juve

Il tecnico bianconero vuole il suo vecchio play. Ma per convincere il Napoli servono 30 milioni

23 Giu 2026 - 09:04
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Nel cuore della Juve, un play a tutto tondo dentro un ritorno al futuro in salsa napoletana. Luciano Spalletti cerca un regista per dare maggiore geometria al gioco dei bianconeri e ha messo nel mirino una sua vecchia conoscenza, quello Stanislav Lobotka che tanto ha fatto bene con lui al Napoli e che, sa bene Lucianone, potrebbe essere l'uomo della svolta della stagione che verrà. Già, ma come convincere il giocatore a vestirsi di bianconero e De Laurentiis a cederlo? Bisogna partire dai dati di fatto: Lobotka ha un contratto con i vice-campioni d'Italia fino al 2027, il che, in assenza di rinnovo, non alla vista, significa che potrebbe firmare per un'altra squadra a costo zero a partire dal prossimo gennaio. Logico, in questo senso, che AdL possa pensare a una sua cessione anche se, lo abbiamo scritto, Massimiliano Allegri sta provando in tutti i modi Lobotka a rimanere. 

Per la verità i colloqui in questo senso sembravano procedere benino, perché Lobo a Napoli in fondo sta bene e perché Allegri gli aveva promesso di metterlo al centro del suo progetto. Il problema è che al centro del progetto lo vorrebbe mettere anche Spalletti, che i rapporti tra i due sono buoni (è stato il tecnico bianconero a rilanciarlo nell'anno dello scudetto) e che dire no alla Signora, per quanto tecnicamente in ritardo rispetto al Napoli, non è facile per nessuno. E allora i margini per una trattativa potrebbero anche esserci, considerando però che De Laurentiis non è uno che fa sconti e che la clausola da 25 milioni dello slovacco è valida solo per l'estero. Quindi se ne potrebbe parlare a quota 30 milioni, data anche la possibilità concreta di rinforzare una diretta concorrente. Una chiacchiera in tal senso, in ogni caso, Carnevali proverà a farla, perché accontentare Spalletti nella sua seconda stagione in bianconero è una priorità per tutta la Juve. E mettere Lobotka nel cuore del suo centrocampo è già un buon punto di partenza. 

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