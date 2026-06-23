Spalletti, ritorno al futuro: a Lobotka le chiavi del centrocampo della Juve

Per la verità i colloqui in questo senso sembravano procedere benino, perché Lobo a Napoli in fondo sta bene e perché Allegri gli aveva promesso di metterlo al centro del suo progetto. Il problema è che al centro del progetto lo vorrebbe mettere anche Spalletti, che i rapporti tra i due sono buoni (è stato il tecnico bianconero a rilanciarlo nell'anno dello scudetto) e che dire no alla Signora, per quanto tecnicamente in ritardo rispetto al Napoli, non è facile per nessuno. E allora i margini per una trattativa potrebbero anche esserci, considerando però che De Laurentiis non è uno che fa sconti e che la clausola da 25 milioni dello slovacco è valida solo per l'estero. Quindi se ne potrebbe parlare a quota 30 milioni, data anche la possibilità concreta di rinforzare una diretta concorrente. Una chiacchiera in tal senso, in ogni caso, Carnevali proverà a farla, perché accontentare Spalletti nella sua seconda stagione in bianconero è una priorità per tutta la Juve. E mettere Lobotka nel cuore del suo centrocampo è già un buon punto di partenza.