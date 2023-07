Juve, Giuntoli studia il dopo Vlahovic: David osservato speciale

JUVE

Se il serbo dovesse essere ceduto, il ds bianconero piomberebbe sull'attaccante del Lille

© Getty Images La Juve studia il piano per il post Vlahovic. In attesa di capire se il serbo libererà l'armadietto alla Continassa, Cristiano Giuntoli starebbe sondando il mercato degli attaccanti per non farsi trovare impreparato. Nel dettaglio, stando a Tuttosport, il ds bianconero avrebbe piazzato in cima alla lista dei desideri Jonathan David e sarebbe pronto a sedersi nuovamente al tavolo delle con quel Lille da cui acquistò Osimhen ai tempi del Napoli e con cui i rapporti sono rimasti ottimi. Cifre alla mano, si parla di un'operazione da circa 60 milioni di euro. Spesa elevata, certo. Ma comunque sostenibile in caso di cessione di Vlahovic. Anche perché il canadese guadagnerebbe meno di Dusan e nella trattativa potrebbe essere inserita qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo.

Ma andiamo per gradi e proviamo a fare un po' il punto della situazione sugli eventuali intrecci di mercato che porterebbero la Juve sulle tracce di David. Prima di tutto occorrerà capire come si risolverà la questione Mbappé al Psg. Se il francese dovesse essere ceduto in questa sessione, da Parigi potrebbe poi partire l'affondo decisivo per Dusan Vlahovic (ma attenzione anche all'opzione Hojlund).

Trasferimento che libererebbe un posto nell'attacco bianconero e porterebbe soldi cash da reinvestire immediatamente sul mercato. A partire proprio da Jonathan David a quanto pare. Il canadese, ex compagno di Weah, è un profilo che piace molto alla Continassa sul piano del rendimento e della personalità. Nella scorsa stagione in 40 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia ha segnato 26 gol e fornito 4 assist. Un bel bottino di presentazione. In casa Juve è già pronta la mossa per il dopo Vlahovic.