Bologna, Thorstvedt e Miretti gli obiettivi per il centrocampo

Il Bologna cerca rinforzi a centrocampo. Con il mancato riscatto di Pobega e le possibili cessioni di Moro ed El Azzouzi, i rossoblu hanno bisogno di rinforzare la propria mediana. In questo momento, sono due i nomi che piacciono molto al club allenato da Vincenzo Italiano: Kristian Thorstevedt e Fabio Miretti. Il primo potrebbe salutare il Sassuolo per fare uno step in avanti nella propria carriera, mentre per il secondo bisogna capire se rientra ancora nei piani della Juventus.