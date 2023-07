Psg, caso-Mbappè: non convocato per la tournèe, cessione immediata?

Tensione a Parigi

Al-Khelaifi furioso, l'attaccante francese è sul mercato e senza rinnovo sarà venduto entro fine agosto per non perderlo a zero

© Getty Images Tanto tuonò che piovve: Mbappè e il Psg hanno rotto i rapporti, l'attaccante è stato escluso dai convocati per la tournèe in Giappone e l'addio è ora vicinissimo. La questione è molto complessa: Mbappè vorrebbe restare fino al 2024 per maturare tutti i bonus previsti dal contratto firmato nel 2022 e poi andare via a parametro zero. Il Paris non vuole saperne: perderlo gratis sarebbe un bagno di sangue economico.

I giornali francesi, prevedibilmente, si sono scatenati: stando a quanto racconta Le Parisien Mbappè sarebbe ora considerato "soggetto indesiderabile" al pari altri esuberi come Icardi o Draxler. Il peso specifico, però, è imparagonabile. L'Equipe sulla vicenda ha rivelato di un incontro super-segreto tra Al-Khelaifi e Florentino Perez per cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa: Mbappè al Real Madrid e Psg al sicuro economicamente. Il coltello dalla parte del manico è però nelle mani di Perez e del giocatore, consci del fatto che a gennaio potrebbe firmare a zero con i blancos. Secondo RMC Sport c'è addirittura un terzo scenario con l'attaccante francese disposto a rimanere un anno senza giocare pur di percepire quanto previsto del contratto e trasferirsi a parametro zero. Uno scenario che terrorizza il suo attuale club, che è stato chiarissimo ribadendo l'assoluta impossibilità di un addio gratuito. Il 31 luglio l'opzione di rinnovo nelle mani dell'attaccante scade, ma su questo punto lo stesso Mbappè ha fatto capire le proprie intenzioni: non eserciterà in nessun caso la clausola che estenderebbe il contratto fino al 2025.

Nelle ultime ore, come comunicato dal quotidiano spagnolo As, alla corsa per il fenomeno di Bondy sembra essersi unito anche l'Al Hilal, formazione della Saudi Pro League: appare al momento altamente improbabile che Mbappè prenda in considerazione quanto prospettato dal club arabo. L'offerta avrebbe un valore pari a quella fatta a Lionel Messi: 400 milioni di euro l'anno. All'orizzonte, però, c'è un altro no. Non solo gli arabi, anche il Chelsea sta mostrando interesse e potrebbe presentare una offerta monstre per acquistare Mbappè. Nelle scorse settimane inoltre si era segnalato anche l'inserimento del Liverpool, disposto a offrire 200 milioni per regalare il fenomeno francese a Klopp.

