Il Psg piomba su Hojlund: può rovinare i piani Juve per Vlahovic

DALLA FRANCIA

Secondo l'Equipe il club parigino sarebbe pronto a offrire 60 milioni all'Atalanta per il danese e a ritirarsi dalla corsa a Dusan

© Getty Images Dalla Francia arriva un'indiscrezione di mercato che potrebbe sparigliare un po' le carte in casa Juve. Secondo il quotidiano francese, il Psg sarebbe piombato infatti su Rasmus Hojlund mettendo sul piatto 60 milioni di euro per il bomber dell'Atalanta. Mossa che potrebbe segnare il futuro di Dusan Vlahovic e in un certo senso rovinare i piani della Juve legati proprio all'eventuale cessione dell'attaccante serbo. Nel dettaglio, se il Psg dovesse piazzare il colpo Hojlund, per Vlahovic ci sarebbe infatti una pretendente in meno. Forse la principale. Un intreccio di mercato che rischia di ridurre il numero dei club interessati al serbo e magari anche l'eventuale prezzo di vendita. Ipotesi che ora a Vinovo potrebbero dover valutare molto seriamente in vista delle prossime manovre attorno al numero 9 bianconero.

Al momento, oltre al Psg, gli altri club sulle tracce di Dusan sono Chelsea, Real Madrid e Bayern Monaco, con i tedeschi particolarmente attenti alla situazione in caso di addio di Sadio Mané, molto corteggiato in Arabia Saudita. L'inserimento dei parigini nella trattativa tra l'Atalanta e il Machester United per Hojlund però potrebbe complicare non poco le strategie della Juve, molto tentata dalla cessione del serbo per finanziare le prossime mosse sul mercato. Un domino degli attaccanti che alla resa dei conti potrebbe penalizzare proprio i bianconeri.

Cifre alla mano, del resto, il Psg sembra fare sul serio per il danese. E i 60 milioni di cui parla L'Equipe sembrano dimostrarlo davvero se confrontati con i 35 offerti dai Red Devils per il bomber di Gasperini. Un affondo che potrebbe andare a buon fine in tempi brevi se la Dea dovesse abbassare un po' le pretese, finora ferme su una base d'asta intorno ai 75 milioni di euro, e venire un po' incontro ai parigini.

Tutto con la Juve spettatrice molto interessata. L'eventuale trasferimento di Hojlund all'ombra della Torre Eiffel, chiuderebbe infatti definitivamente la pista Psg per il numero nove bianconero. E con quella anche gran parte delle idee di Giuntoli per puntellare la rosa con altri giocatori. A meno che la telefonata di Ancelotti non abbia fatto breccia nel cuore di Vlahovic o che Chelsea e Bayern diano un'accelerata importante ai contatti per approfittare della situazione e dell'eventuale passo indietro del Psg.