Roma, primi rinforzi per Gasperini: nel mirino Mikautadze e Laurienté

Grandi manovre in casa Roma per assicurare a Gian Piero Gasperini nuovi rinforzi dopo l'addio di Abraham e la probabile uscita anche di Shomurodov. Il direttore sportivo Massara ha messo nel mirino due giocatori in particolare: Georges Mikautadze, attaccante del Lione, e Armand Laurienté, esterno del Sassuolo. Per il primo, dopo la retrocessione del Lione in Ligue 2, si punta a uno sconto con il prezzo che potrebbe scendere a 20 milioni di euro. Stessa valutazione per il secondo, reduce da un'ottima stagione in Serie B con i neroverdi. Il ritiro giallorosso inizierà il 13 luglio.