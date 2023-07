Mercato Juve, Ancelotti chiama Vlahovic: c'è anche il Real Madrid

Gran parte del prossimo mercato in entrata della Juve ruota attorno a Dusan Vlahovic , questo ormai è chiaro. Per una porta che si chiude, o quantomeno si socchiude visto che il Psg avrebbe dirottato le proprie attenzioni su Goncalo Ramos , se ne può aprire però un'altra. E che porta: il Real Madrid . I blancos da un lato continuano a sognare Kylian Mbappé, dall'altro non sono però sicuri che il francese si liberi già questa estate e quindi tengono aperta ogni alternativa visto che hanno bisogno di un bomber che sostituisca Karim Benzema, andato in Arabia Saudita. In tal senso il serbo della Juve è il preferito di Carlo Ancelotti , che gli ha telefonato nelle scorse ore per manifestargli la sua stima e tenerlo in qualche modo "caldo".

JUVE, PSG E REAL: INTRECCIO CON VLAHOVIC E MBAPPPÉ

La tournée americana potrebbe essere decisiva in tal senso visto il 3 agosto Juve e Real si incontreranno in campo, e l'occasione - come spesso accade in questi casi - sarà buona pure per fare una chiacchierata in ottica mercato. Gli spagnoli vogliono Mbappé che però il Psg non vuole liberare per meno di 200 milioni, nonostante il contratto in scadenza la prossima estate: ecco dunque l'ipotesi B che porta a Vlahovic. Allo stesso tempo, sapendo che nel 2024 avranno Mbappé a costo zero, i blancos vorrebbero prendere una punta in prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che la Juve non prende in considerazione: se Vlahovic sarà ceduto, sarà solo per sistemare parte dei conti (come ha detto Giuntoli) e per avere le risorse per arrivare al sostituto, cioè Romelu Lukaku. Tradotto: servono minimo 80 milioni di euro per far sì che la Juve decida di privarsi del serbo.