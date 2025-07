Bernardeschi saluta Toronto: "Sempre grato, ora comincia una nuova sfida"

Tramite un post pubblicato sul proprio account Instagram, Federico Bernardeschi ha annunciato l'addio al Toronto: "Toronto… Grazie per avermi accolto come uno dei vostri. Grazie per aver abbracciato la mia famiglia, per averci fatto sentire parte della vostra anima, della vostra comunità. Hai trasformato questa esperienza in qualcosa di unico, profondo e indimenticabile. Mi hai dato tanto, mi hai insegnato tanto. Mi hai aiutato a crescere come uomo, non solo come calciatore. Mi hai fatto conoscere persone straordinarie, legami veri che porterò con me per sempre.