La Fiorentina va già oltre Kean: duello Piccoli-Pinamonti per sostituirlo

Da oggi fino al 15 luglio, potrà essere esercitata la clausola per acquistare Moise Kean dalla Fiorentina: prezzo 52 milioni di euro. L'attaccante non ha mai manifestato la volontà di lasciare Firenze, ma le squadre che lo vogliono (tra Arabia e Premier League) sono tante e disposte a mettere sul piatto ingaggi importanti. Sarà difficile quindi non cedere e allora la Fiorentina si sta già guardando intorno per trovare un sostituto: al momento è duello tra Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti. Il primo, 24 anni, ha ben figurato a Cagliari con 10 gol stagionali l'anno scorso. Il secondo, non riscattato dal Genoa, è tornato al Sassuolo dopo una stagione da 10 gol.