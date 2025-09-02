Juve e Kolo Muani si sono sfiorati davvero: il retroscena di domenica notte

Il Psg aveva aperto alla cessione con un'altra formula ma orma i bianconeri avevano cambiato obiettivo
Due mesi di trattative non sono bastate alla Juve per riportare a casa, questa volta definitivamente, Kolo Muani che nell'ultimo giorno di mercato si è poi accasato al Tottenham. Il lungo inseguimento all'attaccante francese si era sempre scontrato con la volontà del Paris Saint-Germain di chiudere l'affare o a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto fissato sui 60-70 milioni di euro, mentre l'offerta bianconera - influenzata pure dalla mancata cessione di Vlahovic - avrebbe garantito l'obbligo subordinato a determinate condizioni e a una cifra più bassa, sui 45-50 milioni.
Una distanza tra le parti che, nonostante la ferrea volontà del giocatore, non si è mai annullata del tutto, tanto che alla fine la Juventus si è fiondata su Openda. Ma la Gazzetta dello Sport racconta un clamoroso retroscena che risale a domenica notte, quando il PSG si era ammorbidito aprendo alla cessione di Kolo Muani in prestito secco, formula che poi ha ereditato pure il Tottenham (con l'aggiunta del diritto di riscatto). Ma a quel punto Comolli e Modesto avevano già virato sul belga del Lipsia trasformando il possibile ritorno di Kolo Muani in uno dei tanti colpi mancati della Serie A.
