Juve e Kolo Muani si sono sfiorati davvero: il retroscena di domenica notte

Una distanza tra le parti che, nonostante la ferrea volontà del giocatore, non si è mai annullata del tutto, tanto che alla fine la Juventus si è fiondata su Openda. Ma la Gazzetta dello Sport racconta un clamoroso retroscena che risale a domenica notte, quando il PSG si era ammorbidito aprendo alla cessione di Kolo Muani in prestito secco, formula che poi ha ereditato pure il Tottenham (con l'aggiunta del diritto di riscatto). Ma a quel punto Comolli e Modesto avevano già virato sul belga del Lipsia trasformando il possibile ritorno di Kolo Muani in uno dei tanti colpi mancati della Serie A.