Juve, è caccia al portiere del futuro: i bianconeri fiutano il colpo Prescott dal Bayern

La Juventus lavora sul mercato in vista della prossima stagione. Con Vicario che viaggia verso la riconferma, i bianconeri hanno intenzione di acquistare un portiere di prospettiva. Negli ultimi giorni è già circolato il nome di Lorenzo Palmisani (i bianconeri lo hanno già trattato la scorsa estate come rivelato dal noto agente Federico Pastorello a SportMediaset), ma dalla Germania rilanciano una candidatura a sorpresa. È quella di Leonard Prescott, promettente portiere in forza al Bayern Monaco.
Appena 17enne, il classe 2009 è andato a un passo dall'esordire con i bavaresi proprio in Italia, esattamente lo scorso marzo in occasione di Atalanta-Bayern Monaco (match di Champions League). Alla fine giocò Urbig, colui che i bavaresi hanno intenzione di lanciare quando saluterà Neuer. Proprio la scarsa possibilità di diventare il numero uno del futuro sta spingendo Prescott a valutare di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027.
Il numero uno dal doppio passaporto (americano e tedesco) rappresenterebbe una ghiotta occasione da cogliere senza sborsare nemmeno un euro: la Juve ha fiutato l'affare ma non è sola. Oltre alla Vecchia Signora, fa sapere Sky Sport De, diversi club della Bundesliga stanno seguendo da vicino la vicenda. Senza dimenticare il Chelsea, sempre a caccia di opportunità interessanti sul mercato. Se Prescott non prolungherà il contratto con il Bayern la Juve è pronta a lottare per assicurarsi uno dei talenti del futuro.