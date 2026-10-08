Juve, è caccia al portiere del futuro: i bianconeri fiutano il colpo Prescott dal Bayern

Il numero uno dal doppio passaporto (americano e tedesco) rappresenterebbe una ghiotta occasione da cogliere senza sborsare nemmeno un euro: la Juve ha fiutato l'affare ma non è sola. Oltre alla Vecchia Signora, fa sapere Sky Sport De, diversi club della Bundesliga stanno seguendo da vicino la vicenda. Senza dimenticare il Chelsea, sempre a caccia di opportunità interessanti sul mercato. Se Prescott non prolungherà il contratto con il Bayern la Juve è pronta a lottare per assicurarsi uno dei talenti del futuro.