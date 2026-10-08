Nico Gonzalez si è preso la Juve: la firma del rinnovo è attesa nei prossimi giorni

Da uomo mercato a pedina importante del progetto bianconero. Il futuro di Nico Gonzalez sarà ancora alla Juve: dopo i continui rumors, nei prossimi giorni verrà formalizzato il rinnovo del contratto dopo un'estate in cui la sua permanenza a Torino sembrava tutt'altro che scontata, a testimonianza di come l'attaccante argentino abbia convinto proprio tutti. Il ritorno dal prestito all'Atletico Madrid ha cambiato completamente gli scenari attorno al giocatore, che ha saputo conquistare la fiducia di Luciano Spalletti attraverso prestazioni convincenti. Decisivo il sostegno del tecnico bianconero, che non ha mai nascosto la propria stima nei suoi confronti: "Nico Gonzalez è un giocatore che sa stare in gruppo, siamo felici se resta e non abbiamo alcuna intenzione di regalarlo: per noi è importante avere alternative, abbiamo alzato il livello della rosa in questo mercato", aveva detto Spalletti quest'estate. Parole che avevano già lasciato intendere la sua volontà di puntare sul classe 1998, allontanandone il ritorno ai Colchoneros.



Il gol segnato contro il Parma e l'impatto avuto nelle prime uscite stagionali hanno poi rafforzato ulteriormente la convinzione della dirigenza, con Carnevali e Massara che hanno scelto di blindare il giocatore con un nuovo accordo, oltre la scadenza a giugno 2029, con ritocco dell'ingaggio, attualmente di 3,6 milioni di euro a stagione. Così, quello che sembrava un possibile addio si è trasformato in una conferma: Nico Gonzalez resterà in bianconero e sarà una delle risorse su cui costruire la Juve del presente e del futuro. Lo stesso argentino ha manifestato apertamente il desiderio di prolungare il proprio legame con i bianconeri: recenti contatti tra la dirigenza e l'entourage del giocatore hanno certificato una piena intesa tra le parti per proseguire insieme. Nico Gonzalez tornerà alla Continassa da sabato, dopo la sua presenza nella partita di addio di Messi all'argentina. Spalletti lo aspetta.