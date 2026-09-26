Vicario convince tutti: la Juve ha già preso posizione sul riscatto

Arrivato a Torino dopo i sondaggi per profili come Alisson e Dibu Martinez, il portiere 29enne e tifoso bianconero fin da bambino ha conquistato tifosi, dirigenza e Luciano Spalletti grazie a prestazioni decisive - come la parata su Rowe contro l'Atalanta - e a una spiccata personalità da trascinatore dentro e fuori dallo spogliatoio.