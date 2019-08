Dybala-Tottenham, la corsa contro il tempo si complica

ULTIMO ASSALTO

Si tinge di giallo il trasferimento di Paulo Dybala dalla Juventus al Tottenham. L'argentino si è allenato regolarmente alla Continassa insieme ad Alex Sandro, l'altro reduce dalla Copa America, mentre, contemporaneamente, i suoi agenti continuavano e continuano a trattare con il club inglese per risolvere il nodo legato ai diritti di immagine.

Secondo la BBC, che in mattinata aveva dato la notizia della riapertura della trattativa, sarebbero stati i bianconeri a fare marcia indietro decidendo di non vendere più la Joya, nonostante fosse già stato trovato l'accordo tra i due club sulla base di 70 milioni di euro.

Verosimilmente, si sta cercando ancora un'intesa complicata tra gli Spurs e la Joya, proprio perché è una corsa contro il tempo: le alte richieste (15 milioni di commissioni e 20 a stagione) hanno già fatto defilare il Manchester United e adesso fanno traballare il Tottenham. Va detto che, in caso di accordo, gli Spurs possono chiedere una deroga di 24 ore alla FA, il tempo necessario per sistemare gli ultimi dettagli e far sostenere le visite mediche al giocatore. Ma al momento sembra un'ipotesi improbabile.