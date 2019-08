Juventus, Dybala resta sul mercato: la Joya aspetta il Psg

COSA FA NEYMAR?

Dopo l'inaspettata e brusca frenata nella trattativa con il Manchester United, Paulo Dybala in mattinata sosterrà le visite mediche di inizio stagione con la Juventus, ma come sottolinea il quotidiano torinese La Stampa, la Joya resta sul mercato. Difficile infatti che il club e Maurizio Sarri abbiano cambiato idea: l'attaccante argentino non rientra nel progetto bianconero per la prossima stagione e con il mercato inglese che chiude il prossimo giovedì (sembra impossibile riaprire il discorso con lo United) pare proprio che Dybala stia aspettando di capire cosa succederà in casa Psg.

Il club di Parigi potrebbe infatti decidere di puntare sull'argentino e presentare un'offerta importante alla Juve nel caso in cui dovesse concretizzarsi il ritorno di Neymar al Barcellona. E stando al quotidiano torinese sarebbe proprio questa la speranza di Dybala, che ha capito in modo chiaro che la sua avventura in bianconero è ai titoli di coda.

Non solo il Psg però nel futuro della Joya, perché vista la situazione non si può certamente escludere l'ipotesi Inter, con l'inserimento di Dybala in un possibile scambio (alla pari?) con Mauro Icardi, che ormai vive da separato in casa dalle parti di Appiano Gentile. Al momento l'ipotesi Psg sembra la più calda, ma le vie del calciomercato sono infinite e anche se i rapporti tra Inter e Juve in questo momento sono gelidi, concludendolo scambio entrambe le società farebbero una ricca plusvalenza.

