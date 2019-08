Dybala, il Tottenham offre 70 milioni: c'è l'accordo con la Juve

L'OFFERTA

Dopo il mancato accordo con il Manchester United, dall'Inghilterra arriva una nuova pretendente per Paulo Dybala. Il Tottenham ha presentato infatti un'offerta ufficiale da 70 milioni di euro per l'attaccante argentino della Juventus, che è già d'accordo con gli Spurs sulla valutazione del giocatore. Ora la palla passa (ancora) a Dybala, che deve trovare in fretta (il mercato inglese in entrata chiude giovedì alle 18) il suo accordo economico con la squadra finalista della scorsa Champions League. E proprio la possibilità di giocare in Champions l'anno prossimo potrebbe essere decisiva nella scelta di Dybala, che avrebbe rifiutato lo United anche perché l'anno prossimo non disputerà la massima competizione per club. Juve, Dybala colpito da una telecamera alla testa: "Vaffa..."

Come detto Juve e Tottenham sono d'accordo, determinante sarà la volontà del giocatore, che però ha capito che per lui a Torino ci sarebbe poco spazio e potrebbe accettare la destinazione Londra. Se l'affare andasse in porto, la Juve potrebbe tornare all'assalto di Lukaku con un'offerta soltanto cash: giovedì in Inghilterra chiude solo il mercato in entrata.

Non solo Dybala per il Tottenham, perché il club di Pochettino starebbe chiudendo anche per Giovanni Lo Celso. Corteggiato a lungo dal Napoli, il centrocampista del Betis avrebbe trovato un accordo con gli Spurs per un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.