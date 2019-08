Juventus, i diritti d'immagine frenano la trattativa Dybala-United

L'INTRIGO

Fabio Paratici volerà oggi in Inghilterra per sbrogliare la matassa ma ci sono diversi ostacoli sulla strada del Cfo della Juventus. Le ore passano inesorabilmente e il matrimonio tra Paulo Dybala e il Manchester United, indispensabile per celebrare quello tra i bianconeri e Romelu Lukaku, continua a essere rimandato. Oltre agli arcinoti problemi (l'argentino vuole 12 milioni più bonus di ingaggio e di altri 15 di commissione per l'agente Jorge Antun) è emerso nelle ultime ore, in maniera dirompente, il tema dei diritti d'immagine. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport la Star Image avrebbe diffidato i Red Devils. Non solo Dybala: orgoglio all'argentina

Due anni fa la c'era stata la rescissione, non consensuale, tra la Joya (citato per danni per questo motivo) e la società maltese: da qui l'arbitrato in corso di svolgimento alla Camera di commercio di Parigi. Per lo United lo sfruttamento dei diritti d'immagine riveste grande importanza ma adesso, come detto, i Diavoli Rossi sarebbero stati diffidati dal 'contrattualizzarli' in attesa di una sentenza definitiva: la Star Image ha chiesto al numero 10 juventino un risarcimento di circa 40 milioni.

Dall'entourage della punta filtra ottimismo sulla questione, nel senso che questo aspetto non sarebbe al centro dei discorsi in atto con lo United ma il citato gruppo maltese è intenzionato a contattare il club inglese per conoscere nei dettagli la sua posizione. Al netto delle beghe legali, Dybala nella giornata di domani dovrebbe tornare ad allenarsi alla Continassa e discutere vis a vis con Maurizio Sarri: probabile che il tecnico ribadisca la posizione della società e gli 'consigli' dunque di cambiare aria. L'incontro potrebbe saltare solo se la nella giornata di oggi tutti i pezzi del puzzle andassero al loro posto. Molto difficile, e a Torino iniziano a prendere in considerazione un finale non positivo soprattutto perché giovedì il mercato in Premier chiuderà i battenti.

