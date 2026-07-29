Juve, blitz Alajbegovic: i bianconeri provano a bruciare la concorrenza con l'assist di Pjanic

Decisiva in questa operazione sarebbe la regia di Frederic Massara. Il neo braccio destro di Giovanni Carnevali già in tempi non sospetti, prima di Italia-Bosnia, quando ancora era ds della Roma, era a un passo dal chiudere l'operazione e portare Alajbegovic nella Capitale. Poi però le prestazioni del classe 2007 hanno complicato l'affare, con tante squadre che si sono affacciate per chiedere informazioni. E, in questo senso, il canale preferenziale dato dal giocatore a Massara e alla Juve sarebbe frutto del lavoro diplomatico di un altro grande campione bosniaco con un passato in bianconero: Miralem Pjanic. L'ex centrocampista è innamorato del mancino di Kerim e ne è diventato una sorta di mentore, tanto che qualche mese fa ne parlava così: "Alajbegovic lo avete visto, è un 2007 con un grande futuro". Oggi grazie alla sua regia, questa volta fuori dal campo, può fornire l'assist per uno dei prospetti più interessanti e ambiti in giro per l'Europa.