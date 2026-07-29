MANOVRE BIANCONERE

Juve, blitz Alajbegovic: i bianconeri provano a bruciare la concorrenza con l'assist di Pjanic

I bianconeri a un passo dall'accordo col Leverkusen: mancano pochi dettagli. L'ex centrocampista e Massara decisivi per l'operazione-lampo

29 Lug 2026 - 17:12
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La Juve fortissima su Kerim Alajbegovic. Bianconeri scatenati dopo aver chiuso l'arrivo di Kolo Muani: inviata un'offerta ufficiale al Bayer Leverkusen da 35 milioni più il 10 per cento sulla futura rivendita. L'accordo tra i due club sarebbe davvero a un passo, Carnevali vorrebbe strappare anche il sì del calciatore per chiudere un'operazione lampo ed evitare inserimenti di altri club.

Su Alajbegovic infatti c'è una fortissima concorrenza: dal Milan, con Ibra ammaliato dalle giocate del al Mondiale, fino al Chelsea, che sembrava pronto ad affondare sul giocatore, fino al Napoli. La Juve prova a battere sul tempo la concorrenza: ore calde per il sorpasso e la chiusura definitiva.  

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Decisiva in questa operazione sarebbe la regia di Frederic Massara. Il neo braccio destro di Giovanni Carnevali già in tempi non sospetti, prima di Italia-Bosnia, quando ancora era ds della Roma, era a un passo dal chiudere l'operazione e portare Alajbegovic nella Capitale. Poi però le prestazioni del classe 2007 hanno complicato l'affare, con tante squadre che si sono affacciate per chiedere informazioni. E, in questo senso, il canale preferenziale dato dal giocatore a Massara e alla Juve sarebbe frutto del lavoro diplomatico di un altro grande campione bosniaco con un passato in bianconero: Miralem Pjanic. L'ex centrocampista è innamorato del mancino di Kerim e ne è diventato una sorta di mentore, tanto che qualche mese fa ne parlava così: "Alajbegovic lo avete visto, è un 2007 con un grande futuro". Oggi grazie alla sua regia, questa volta fuori dal campo, può fornire l'assist per uno dei prospetti più interessanti e ambiti in giro per l'Europa. 

Chiaramente, nel caso in cui la Juve, dopo Kolo Muani, chiudesse anche Alajbegovic, ci sarebbe da pensare a qualche uscita. In questo senso l'indiziato numero uno è Francisco Conceição: il portoghese, dopo essersi messo in mostra al Mondiale, ha richieste. Al momento ancora nessuna offerta ufficiale ma tutto fa pensare che con l'ingresso del francese e del bosniaco il sacrificato possa essere proprio Chico. 

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© italyphotopress | 10) Lionel Messi (Argentina): in gol in Argentina-Serbia (Mondiali 2026) a 18 anni e 358 giorni
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