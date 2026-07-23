Vlahovic, la prima offerta è ricchissima: il Besiktas gli offre 13,5 milioni a stagione

Se fino a ieri non c'era un'offerta concreta per Dusan Vlahovic, fatta salva quella molto al ribasso della Juventus, ecco che sul tavolo dell'attaccante serbo è arrivata la prima, vera, proposta interessante. L'ha formulata il Besiktas che sembra orientato a mettere sul piatto della trattativa un triennale da 13,5 milioni a stagione pur di convincere Dusan a trasferirsi in Turchia. Un'offerta che, evidentemente, andrà completata con le solite commissioni agli agenti e un bonus alla firma che, proprio in questi giorni, era stata quantificata attorno ai 30 milioni. Insomma, un affare sì, ma costoso.



Il club turco fa però sul serio e la proposta è così seria che nel weekend Ristic, agente di Vlahovic, dovrebbe volare a Istanbul per trattare i dettagli con il Besiktas. Dopo di che la parola passerebbe al giocatore, che dovrebbe a quel punto decidere se accontentarsi di un'esperienza in Turchia o aspettare gli ultimi giorni di mercato nella speranza di trovare una destinazione migliore.