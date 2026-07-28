MOSSE BIANCONERE

Juve, ufficiale Openda in prestito secco al Lione

Il belga era arrivato in bianconero la scorsa estate, ora cerca riscatto in Francia

28 Lug 2026 - 18:57
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È ufficiale il passaggio di Loïs Openda dalla Juve in prestito secco al Lione: l’attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique Lyonnais per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lois Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni", si legge nella nota del club bianconero. L'attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha raccolto 34 presenze complessive tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodo/Glimt. "In bocca al lupo, Loïs!", il messaggio della Juve al giocatore. Il belga non ha reso secondo le aspettative faticando a trovare la continuità di rendimento e lo spazio desiderato nello scacchiere di Luciano Spalletti, che l'ha escluso dal suo progetto. Ora l'ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La cessione di Openda libera uno spazio per un rinforzo nel reparto avanzato: pronto un altro assalto per infrangere il muro del Psg e arrivare a Kolo Muani, il primo nome sul taccuino di Carnevali.

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