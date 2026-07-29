Doppio colpo Torino: preso anche lo svincolato Cömert

29 Lug 2026 - 16:59
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© torinofc.it

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Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Eray Cömert, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. 

Cömert è nato a Rheinfelden, in Svizzera, il 4 febbraio 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, ha esordito in prima squadra il 7 maggio 2016 nella vittoria per 3-2 sul campo dello Zurigo. Con il club rossoblù ha collezionato 140 presenze, segnato 7 gol e servito 4 assist tra campionato, coppe nazionali e competizioni UEFA, contribuendo alla conquista di due campionati svizzeri (nel 2016 e nel 2017) e di due Coppe di Svizzera (nel 2017 e nel 2019). Durante il lungo percorso al Basilea ha vissuto anche due esperienze in prestito: per metà della stagione 2016-‘17 ha giocato nel Lugano e nel 2017-‘18 ha vestito la maglia del Sion. Nel gennaio 2022 si è trasferito al Valencia dove ha giocato un anno e mezzo prima di essere ceduto al Nantes nella stagione 2023-‘24 (27 presenze e 2 gol) e poi al Real Valladolid in quella successiva (28 partite). Nell’ultima stagione è rientrato al Valencia: in totale con il club spagnolo ha collezionato 55 presenze, segnato 3 gol e servito un assist. 

Cömert inoltre, dopo aver compiuto tutta la trafila nelle selezioni giovanili elvetiche, ha vestito 23 volte la maglia della Nazionale maggiore della Svizzera, partecipando anche ai Mondiali del 2022 e del 2026. 

Tutto il Torino Football Club accoglie Eray Cömert con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro! 

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