PORTA BIANCONERA

Juve, tra Suzuki e Vicario spunta... Trubin: contatti con il portiere del Benfica

In passato è stato vicino all'Inter, ha segnato al Real in Champions regalando la qualificazione ai suoi

27 Lug 2026 - 09:54
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Tra Vicario e Suzuki spunta... Trubin. C'è anche il 25enne ucraino del Benfica nella corsa per difendere la porta della Juve. Come riferisce 'La Stampa', nel weekend appena trascorso si registrano contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, che in passato è stato vicino all'Inter e che a gennaio segnò al Real Madrid il gol che regalò ai suoi la qualificazione ai playoff di Champions League a spese del Marsiglia di De Zerbi. Oltre 30 milioni la valutazione di Trubin, che può vantare già un'importante esperienza internazionale tra nazionale, Shakhtar Donetsk e appunto Benfica: una cifra importante che vale anche come eventuale investimento per il futuro.

La decisione della Juve di puntare anche su Trubin arriva dopo le difficoltà di arrivare al Dibu Martinez, che piace molto a Spalletti ("Può cambiare squadra e noi cerchiamo competitività", ha detto dopo la vittoria in amichevole contro lo Standard Liegi), con l'Aston Villa che chiede dai 12 ai 15 milioni di euro per un portiere che ha 34 anni. Il nome più facile cui arrivare è quello di Vicario, fuori dai progetti del Tottenham (non è stato convocato per la tournée in Oceania, tra Australia e Nuova Zelanda ma per problemi fisici): operazione complessiva da 15-16 milioni tra prestito e riscatto. Ma piace anche Suzuki del Parma, per cui servono almeno 30 milioni di euro e che è finito anche nel mirino del Psg.

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