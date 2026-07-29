MOSSE BIANCONERE

Juve, non solo Kolo Muani: contatti continui con Zirkzee, il nodo è la formula

La dirigenza in pressing anche sull'olandese, che vuole tornare a giocare in Italia

29 Lug 2026 - 11:11
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L'accelerata per regalare Kolo Muani a Spalletti prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e Australia ma non solo. I dirigenti della Juve hanno in mente un doppio colpo per rivoluzionare l'attacco in vista della prossima stagione: ecco perché, mentre sono in dirittura d'arrivo per il francese dopo una estenuante trattativa con il Psg, in parallelo stanno portando avanti il discorso con Zirkzee, in uscita dal Manchester United, che Ricky Massara avrebbe voluto giù alla Roma. Costanti i contatti con l'entourage dell'olandese, arrivato a Manchester dal Bologna nell'estate del 2024 ma desideroso di tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza tutt'altro che esaltante in Premier League. I Red Devils avrebbero aperto al trasferimento del giocatore in prestito ma vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto nella formula di cessione: dal canto suo la Juve punta a un diritto di riscatto. Zirkzee ha formato con lo United un contratto fino al 2029, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Il nome di Zirkzee piace anche alla Fiorentina, che però sarebbe vicina a Mateo Pellegrino del Parma, altro giocatore finito nel mirino della Juve per l'attacco. Il ds viola ed ex bianconero Fabio Paratici avrebbe bloccato l'argentino e sarebbe vicino a chiudere per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Per il giocatore classe 2001 pronto un contratto quinquennale.

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