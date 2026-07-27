manovre bianconere

Spalletti indica la Juventus dei suoi sogni: mancano ancora cinque pedine sul mercato

27 Lug 2026 - 08:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Con Ekhator infortunato, l'unica vera novità della Juventus 2026/27 vista contro lo Standard Liegi è stato Celik, entrato nella ripresa. Ma Luciano Spalletti ha in testa una squadra ben diversa, attende risposte dal mercato e seppur abbia pubblicamente confermato la fiducia in Carnevali e dalla dirigenza è chiaro che, a tre settimane dall'inizio della Serie A e con una faticosa Europa League da giocare, voglia rinforzi sia nell'undici titolare che nelle alternative.

A cominciare dai pali, dove lo stesso tecnico bianconero ha confermato che serve un nuovo numero uno: ha fatto il nome del Dibu Martinez ricordando però come sia difficile l'affare, ecco perché in pole position oggi c'è Suzuki (Parma) con Vicario piano B. Nel 4-2-3-1 disegnato da Tuttosport interpretando le indicazioni di Lucio, a destra ci sono Kalulu-Celik a giocarsi la fascia mentre i centrali sono Bremer e Lucumì (oggi del Bologna) senza dimenticare l'apporto di un elemento esperto come Stones, svincolato e offerto a diverse squadre tra cui proprio la Juve. A sinistra Cambiaso che dopo l'amichevole ha detto "Resto? Credo proprio di sì".

I due franfiglutti in mediana sarebbero Locatelli e Kessié, altro elemento senza contratto e da tempo nell'orbita bianconera. A garantire corsa, estro e fantasia ecco Conceiçao, Brahim Diaz (pallino di Spalletti, sperando che il Real Madrid lo ceda) e ovviamente Yildiz.

Si finisce come si è iniziato, nel senso che la punta è l'altra grande necessità di questa Juve: Kolo Muani è sempre più vicino ma bisogna dirlo con cautela visto che, di fatto, è una trattativa che va avanti da 18 mesi. E poi servirebbe un'alternativa, per esempio Pellegrino del Parma, ma prima andrebbe ceduto David. Ed ecco il 4-2-3-1 immaginato da Spalletti: sarà poi il mercato a stabilire quanti sia un sogno e quanto, invece, non possa tramutarsi in realtà.

Juve, la divisa away è un omaggio al passato: torna il rosa FOTO

1 di 8
© juventus.com
© juventus.com
© juventus.com

© juventus.com

© juventus.com

mercato juve
spalletti
formazione ideale
2026/27

Ultimi video

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:47
Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

01:09
La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

01:15
Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

00:33
Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

01:02
Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

00:41
Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

01:08
Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

00:47
Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

01:16
Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

01:13
Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

I più visti di Juventus

Juventus, stretta finale per Kolo Muani: accordo con il Psg sempre più vicino. Zirkzee e Lucumì...

La Juve rilancia per Kolo Muani: nuova offerta al Psg. Intanto Openda è pronto a salutare

Volata a due per la porta tra Suzuki e Vicario. Diomande verso il Real riapre la pista Brahim Diaz

Vlahovic, la prima offerta è ricchissima: il Besiktas gli offre 13,5 milioni a stagione

Juve, il Dibu non si sblocca: Carnevali chiede informazioni per Suzuki e Trubin

Luciano Spalletti

Spalletti perde la pazienza: "Cambiate passo. Io resto, ma molti di voi andranno via"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:23
Lecce, Banda è un caso: "Non abbiamo sue notizie da giorni"
23:20
Real, è fatta per Diomande: al Lipsia 100 milioni
23:13
Anche la Juve pensa a Stones: primi contatti con l'entourage
18:52
Cagliari, Sebastiano Esposito verso la cessione
17:15
Lazio, in difesa si lavora per Markmann