Spalletti indica la Juventus dei suoi sogni: mancano ancora cinque pedine sul mercato

A cominciare dai pali, dove lo stesso tecnico bianconero ha confermato che serve un nuovo numero uno: ha fatto il nome del Dibu Martinez ricordando però come sia difficile l'affare, ecco perché in pole position oggi c'è Suzuki (Parma) con Vicario piano B. Nel 4-2-3-1 disegnato da Tuttosport interpretando le indicazioni di Lucio, a destra ci sono Kalulu-Celik a giocarsi la fascia mentre i centrali sono Bremer e Lucumì (oggi del Bologna) senza dimenticare l'apporto di un elemento esperto come Stones, svincolato e offerto a diverse squadre tra cui proprio la Juve. A sinistra Cambiaso che dopo l'amichevole ha detto "Resto? Credo proprio di sì".