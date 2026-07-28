Juventus, avanti a oltranza per Kolo Muani: pronta un'offerta migliorata per convincere il Psg

Juve-Kolo Muani avanti a oltranza. La trattativa maratona sull'asse Torino-Parigi continua nonostante le difficoltà e gli intoppi. Alla base una ferrea convinzione: il francese vuole vestirsi di nuovo di bianconero e Luciano Spalletti non ha in mente alternative per il ruolo di numero 9. L'unica opzione che potrebbe far vacillare la volontà dell'ex ct è una retromarcia (al momento improbabile) di Dusan Vlahovic, irremovibile da settimane sulle ricche richieste d'ingaggio. Lucio continua a tenergli uno spiragli aperto per il ritorno, ma al momento dall'entourage del serbo non arrivano particolare aperture a rivedere le cifre al ribasso. E allora Kolo rimane prepotentemente in pole per essere volto del prossimo attacco bianconero.