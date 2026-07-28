Juventus, avanti a oltranza per Kolo Muani: pronta un'offerta migliorata per convincere il Psg
Spalletti non ha dubbi sul francese: è lui il primo nome per l'attacco. Carnevali pronto a tornare all'assalto: si lavora su bonus e percentuale di rivendita
Juve-Kolo Muani avanti a oltranza. La trattativa maratona sull'asse Torino-Parigi continua nonostante le difficoltà e gli intoppi. Alla base una ferrea convinzione: il francese vuole vestirsi di nuovo di bianconero e Luciano Spalletti non ha in mente alternative per il ruolo di numero 9. L'unica opzione che potrebbe far vacillare la volontà dell'ex ct è una retromarcia (al momento improbabile) di Dusan Vlahovic, irremovibile da settimane sulle ricche richieste d'ingaggio. Lucio continua a tenergli uno spiragli aperto per il ritorno, ma al momento dall'entourage del serbo non arrivano particolare aperture a rivedere le cifre al ribasso. E allora Kolo rimane prepotentemente in pole per essere volto del prossimo attacco bianconero.
Col Psg la trattativa va a avanti a fuoco lento. Giovanni Carnevali nell’ultimo mese ha lavorato di fino per smussare i rapporti con i vertici parigini. Campos e soci non hanno apprezzato il modus operandi dell'ex ad bianconero, Damien Comolli, che su Kolo aveva provato a prenderli per sfinimento. Ora, dopo un tira e molla che va avanti da ormai tre sessioni di mercato, si arriverà a un dentro fuori definitivo.
Carnevali pensa di aver trovato la chiave per poter far breccia nel muro del Psg: la base rimane il prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni più bonus già rifiutato dai parigini, ma con la novità dell'aumento della parte variabile e di una maggiore clausola sulla futura rivendita maggiore. Vedremo se il rilancio sarà sufficiente per regalare finalmente a Spalletti il nove tanto agognato.