Torino, ufficiale l'acquisto di Comuzzo dalla Fiorentina

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Eray Cömert, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Cömert è nato a Rheinfelden, in Svizzera, il 4 febbraio 1998. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, ha esordito in prima squadra il 7 maggio 2016 nella vittoria per 3-2 sul campo dello Zurigo. Con il club rossoblù ha collezionato 140 presenze, segnato 7 gol e servito 4 assist tra campionato, coppe nazionali e competizioni UEFA, contribuendo alla conquista di due campionati svizzeri (nel 2016 e nel 2017) e di due Coppe di Svizzera (nel 2017 e nel 2019). Durante il lungo percorso al Basilea ha vissuto anche due esperienze in prestito: per metà della stagione 2016-‘17 ha giocato nel Lugano e nel 2017-‘18 ha vestito la maglia del Sion. Nel gennaio 2022 si è trasferito al Valencia dove ha giocato un anno e mezzo prima di essere ceduto al Nantes nella stagione 2023-‘24 (27 presenze e 2 gol) e poi al Real Valladolid in quella successiva (28 partite). Nell’ultima stagione è rientrato al Valencia: in totale con il club spagnolo ha collezionato 55 presenze, segnato 3 gol e servito un assist.