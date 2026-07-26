Juventus-Kolo Muani, stretta finale: sempre più vicina la chiusura con il Psg

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La Juventus accelera per Randal Kolo Muani. Dopo un lungo lavoro ai fianchi da parte di Carnevali e Massara, che hanno soprattutto ricucito l'ormai perso rapporto con il Psg, sembra essere quasi giunta al termine la trattativa tra i due club. I bianconeri, infatti, sono pronti a investire circa 40 milioni di euro per riportare l'attaccante francese a Torino: decisivo per convincere i parigini potrebbe essere stato l'inserimento di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita.
Se da un lato i bianconeri sono pronti a riaccogliere Kolo Muani, dall'altro dopo una sola stagione è già arrivato il momento di salutare Lois Openda. Proprio nella giornata di ieri è stato trovato l'accordo definitivo (prestito secco oneroso per 3 milioni) con il Lione per il passaggio dell'attaccante belga in Ligue 1. Una trattativa confermata anche dallo stesso Spalletti dopo l'amichevole con lo Standard Liegi: "Il più sincero in bocca al lupo perché è un professionista e un ragazzo eccezionale, gli auguriamo il meglio possibile. Probabilmente non abbiamo saputo sfruttarlo al massimo". Nel frattempo, in caso di addio anche di Jonathan David, ecco che i bianconeri potrebbero tornare su un vecchio obiettivo, pronto a lasciare la Premier League. Si tratta di Joshua Zirkzee, finito ai margini del progetto Manchester United e che potrebbe essere l'attaccante giusto per Spalletti. Tutto, però, dipenderà anche dalle richieste dei Red Devils e dalle possibilità economiche della Juventus, in cerca anche di un centrocampista.
Carnevali, Ottolini e Massara continuano a lavorare anche sulla difesa. Nelle ultime ore, infatti, i bianconeri hanno intensificato i contatti con la Fiorentina per la cessione di Joao Mario. Il club viola ha recapitato la prima offerta per l'esterno portoghese proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato sugli 8/9 milioni di euro. La Juve aveva già aperto a questa opzione negli scorsi giorni, motivo per il quale l'operazione potrebbe chiudersi in tempi rapidi. Joao Mario è fuori dal progetto di Spalletti ed è pronto a sposare il progetto viola. Lato difensore centrale, invece, il prescelto resta Jhon Lucumì. Il difensore colombiano è in uscita dal Bologna ed è finito anche nel mirino del Galatasaray. Il club turco, infatti, è pronto a offrire un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione e sarebbe disposto a mettere sul piatto 21-22 milioni di euro per cercare di anticipare la concorrenza. Il Bologna, però, chiede 25 milioni bonus compresi, motivo per il quale la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Anche la Juventus, nel frattempo, segue da molto vicino l'evolversi della vicenda con il calciatore che, al momento, avrebbe espresso una preferenza per il trasferimento in bianconero. Va però concretizzata l'operazione.