Juventus-Kolo Muani, stretta finale: sempre più vicina la chiusura con il Psg

Carnevali, Ottolini e Massara continuano a lavorare anche sulla difesa. Nelle ultime ore, infatti, i bianconeri hanno intensificato i contatti con la Fiorentina per la cessione di Joao Mario. Il club viola ha recapitato la prima offerta per l'esterno portoghese proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato sugli 8/9 milioni di euro. La Juve aveva già aperto a questa opzione negli scorsi giorni, motivo per il quale l'operazione potrebbe chiudersi in tempi rapidi. Joao Mario è fuori dal progetto di Spalletti ed è pronto a sposare il progetto viola. Lato difensore centrale, invece, il prescelto resta Jhon Lucumì. Il difensore colombiano è in uscita dal Bologna ed è finito anche nel mirino del Galatasaray. Il club turco, infatti, è pronto a offrire un contratto quadriennale da 3 milioni di euro a stagione e sarebbe disposto a mettere sul piatto 21-22 milioni di euro per cercare di anticipare la concorrenza. Il Bologna, però, chiede 25 milioni bonus compresi, motivo per il quale la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Anche la Juventus, nel frattempo, segue da molto vicino l'evolversi della vicenda con il calciatore che, al momento, avrebbe espresso una preferenza per il trasferimento in bianconero. Va però concretizzata l'operazione.