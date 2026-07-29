Fiorentina, ecco Valdepeñas: il difensore atteso in città per le visite

29 Lug 2026 - 17:30
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La Fiorentina è pronta ad abbracciare un nuovo colpo: si tratta di Víctor Valdepeñas, difensore classe 2006 del Real Madrid. Cresciuto nella Fabrica, Valdepeñas è uno dei talenti più interessanti della cantera dei blancos. Paratici già da tempo aveva chiuso l'accordo con il Real ma Jose Mourinho aveva bisogno di giocatori per la prima parte del ritiro e voleva vedere il ragazzo in azione prima di lasciarlo partire. Ora è arrivato il via libera: il classe 2006 è atteso a Firenze nelle prossime ore. Domani dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito. Valdepeñas arriva con la formula tipica con cui il Real lascia andare i suoi giovani: trasferimento a titolo definitivo per 8 milioni di euro con clausole di recompra e percentuale sulla futura rivendita. 

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