Juve, si sblocca Kolo Muani: fatta per un prestito con obbligo a 50 milioni

Risolto il nodo legato alla formula, l’ultimo ostacolo che sta mattina mancava per la fumata bianca: Kolo Muani arriverà alla Juve in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei bianconeri in una coppa Europea. Giovanni Carnevali avrebbe voluto l'obbligo solo in caso di Champions League ma alla fine ha dovuto cedere e scendere a compromessi con la condizione imposta da Campos. Il giocatore è atteso già domani a Torino per visite di rito e firma.