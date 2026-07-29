Juve, si sblocca Kolo Muani: fatta per un prestito con obbligo a 50 milioni

Kolo Muani-Juve, finalmente ci siamo. Dopo quasi un anno di trattative, i bianconeri hanno raggiunto un accordo totale con il Psg per il ritorno del francese: un pacchetto che, tra prestito, riscatto e bonus facili e difficili può arrivare a toccare quota 50 milioni di euro.
Risolto il nodo legato alla formula, l’ultimo ostacolo che sta mattina mancava per la fumata bianca: Kolo Muani arriverà alla Juve in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei bianconeri in una coppa Europea. Giovanni Carnevali avrebbe voluto l'obbligo solo in caso di Champions League ma alla fine ha dovuto cedere e scendere a compromessi con la condizione imposta da Campos. Il giocatore è atteso già domani a Torino per visite di rito e firma.
L’attaccante aveva già giocato nella Juventus tra gennaio e giugno 2025, raccogliendo 22 presenze complessive accompagnate da 10 reti e 3 assist tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club.
Nell’estate scorsa, l’allora dg bianconero Damien Comolli aveva trattato a lungo con il Psg per cercare di confermarlo possibilmente con un nuovo prestito condizionato, ma aveva trovato difficoltà sulla valutazione fatta dal club parigino e alla fine aveva ripiegato su Openda negli ultimi giorni di mercato. Un anno e un prestito al Tottenham dopo, stavolta sembrano esserci tutte le condizioni per il secondo capitolo di Kolo Muani con la Juventus. Finalmente si può dire: Kolo is back.