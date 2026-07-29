MANOVRE BIANCONERE

Juve, si sblocca Kolo Muani: fatta per un prestito con obbligo a 50 milioni

La trattativa col Psg finalmente chiusa: il francese atteso già domani a Torino. Riscatto condizionato alla qualificazione alle coppe europee

29 Lug 2026 - 16:01
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Kolo Muani-Juve, finalmente ci siamo. Dopo quasi un anno di trattative, i bianconeri hanno raggiunto un accordo totale con il Psg per il ritorno del francese: un pacchetto che, tra prestito, riscatto e bonus facili e difficili può arrivare a toccare quota 50 milioni di euro.

Risolto il nodo legato alla formula, l’ultimo ostacolo che sta mattina mancava per la fumata bianca: Kolo Muani arriverà alla Juve in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei bianconeri in una coppa Europea. Giovanni Carnevali avrebbe voluto l'obbligo solo in caso di Champions League ma alla fine ha dovuto cedere e scendere a compromessi con la condizione imposta da Campos. Il giocatore è atteso già domani a Torino per visite di rito e firma. 

L’attaccante aveva già giocato nella Juventus tra gennaio e giugno 2025, raccogliendo 22 presenze complessive accompagnate da 10 reti e 3 assist tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club.

Nell’estate scorsa, l’allora dg bianconero Damien Comolli aveva trattato a lungo con il Psg per cercare di confermarlo possibilmente con un nuovo prestito condizionato, ma aveva trovato difficoltà sulla valutazione fatta dal club parigino e alla fine aveva ripiegato su Openda negli ultimi giorni di mercato. Un anno e un prestito al Tottenham dopo, stavolta sembrano esserci tutte le condizioni per il secondo capitolo di Kolo Muani con la Juventus. Finalmente si può dire: Kolo is back. 

Leggi anche

Openda saluta la Juve: ufficiale la cessione al Lione. La formula del trasferimento

juventus
mercato
serie a
kolo muani

Ultimi video

01:29
TG5 N/M SRV CALCIOMERCATO 27/7

Delirio a Roma per Castro, Stones all'Inter e Juve vicina a Kolo Muani

01:26
Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

01:34
Il Fenerbahce ci prova davvero per Leao, ma attenzione al derby turco

Il Fenerbahce ci prova davvero per Leao, ma attenzione al derby turco

00:42
Un grande ex Milan pronto al ritorno in Serie A?

Un grande ex Milan pronto al ritorno in Serie A?

00:48
Inter, arriva una..."pietra" preziosa

Inter, arriva una..."pietra" preziosa

00:39
Inter, Frattesi verso l'addio, ma l'Inter vuole delle garanzie

Inter, Frattesi verso l'addio, ma l'Inter vuole delle garanzie

01:47
Roma, che attacco!

Roma, che attacco!

02:30
Gratis... o quasi

Gratis... o quasi

02:06
Autofinanziamento Milan

Autofinanziamento Milan

01:34
Kolo Muani is back!

Kolo Muani is back!

00:58
DICH RANOCCHIA SU STONES 28/7 DICH

Ranocchia: "Stones è un grandissimo colpo, un giocatore di grande esperienza"

01:41
La Roma abbraccia Castro, saluta Dovbyk e punta a un nuovo obiettivo per l'attacco

La Roma abbraccia Castro, saluta Dovbyk e punta a un nuovo obiettivo per l'attacco

01:13
Milan, quale sarà il futuro di Leao?

Milan, quale sarà il futuro di Leao?

00:46
Napoli, ecco il nome nuovo dalla Premier per la difesa

Napoli, ecco il nome nuovo dalla Premier per la difesa

00:44
MCH ARRIVO CASTRO ROMA 28/7 MCH

L'arrivo di Castro a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi

01:29
TG5 N/M SRV CALCIOMERCATO 27/7

Delirio a Roma per Castro, Stones all'Inter e Juve vicina a Kolo Muani

I più visti di Juventus

Luciano Spalletti

Spalletti indica la Juve dei suoi sogni: mancano ancora cinque pedine

Juventus, stretta finale per Kolo Muani: accordo con il Psg sempre più vicino. Zirkzee e Lucumì...

Juve, avanti a oltranza per Kolo Muani: pronta un'offerta migliorata per convincere il Psg

Juve, tra Suzuki e Vicario spunta... Trubin: contatti con il portiere del Benfica

Openda saluta la Juve: ufficiale la cessione al Lione. La formula del trasferimento

Vlahovic, la prima offerta è ricchissima: il Besiktas gli offre 13,5 milioni a stagione

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:40
Roma, Angelino ai saluti: accordo con il Deportivo ai dettagli
17:30
Fiorentina, ecco Valdepeñas: il difensore atteso in città per le visite
Mauricio pochettino
17:29
Stati Uniti, si lavora al rinnovo di Pochettino
17:00
Torino, ufficiale l'acquisto di Comuzzo dalla Fiorentina
16:59
Doppio colpo Torino: preso anche lo svincolato Cömert