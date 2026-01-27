MANOVRE BIANCONERE

I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

L'attaccante olandese, ora infortunato, non sembra nei piani nemmeno del nuovo allenatore dello United

di Andrea Cocchi
27 Gen 2026 - 11:10
videovideo

Joshua Zirkzee è uno dei giocatori più citati del calcio mondiale ma non per i gol e le giocate sul campo. Almeno negli ultimi due anni. E' diventato il protagonista di ogni discussione di mercato. Quando una squadra cerca un attaccante c'è sempre lui di mezzo. E' successo con la Roma, sta succedendo di nuovo con la Juve. Il motivo è semplice: a Manchester non c'è spazio per lui. Amorim lo vedeva a fasi alterne, preferendogli altri colleghi. Nei suoi quasi due anni allo United, Zirkzee ha messo insieme (tra Premier e coppe varie) 63 presenze. Nemmeno pochissime ma molte da subentrato. Dopo l'esonero del portoghese, l'allenatore ad interim Darren Fletcher lo ha messo in campo nelle partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Con Carrick, invece, è andato in tribuna nei trionfi nel derby contro il City e con l'Arsenal, anche se sembra che l'esclusione sia legata a un infortunio al polpaccio. Il neo tecnico del red devils, comunque, non sembra metterlo al centro del progetto, anche perché ha ben tre punte che lo convincono di più, come Mbeumo, Cunha e Sesko

Leggi anche

Juve, dopo il rifiuto di En-Nesyri, può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, ma...

La Roma ci ha provato seriamente prima di virare su Malen e Robinio Vaz. La Juve, nel suo peregrinare tra Mateta, En-Nesyri (sfumato), Kolo Muani e Beto, sta pensando anche a lui che, tra l'altro, vista la capacità di associarsi con i compagni vagando sulla trequarti, sembra l'uomo perfetto per il calcio spallettiano. Meno, però, per la società. Il problema è sempre quello: lo United lo ha preso dal Bologna per la considerevole cifra di circa 45 milioni. Ora ne vale almeno 30 e la Juve non ha certo intenzione di spendere così tanto. L'idea è quella del prestito, ovviamente. Ma a Manchester non sono convinti della formula, visto che lo avrebbero di nuovo a disposizione a fine stagione mentre l'idea è quella di vederlo partire definitivamente per non dover continuare a pagargli lo stipendio fino alla scadenza del 2029. 

zirkzee
manchester
juve

Ultimi video

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

I più visti di Juventus

En-Nesyri mette in standby la Juve, i tifosi contro la società: "Facciamo ridere"

Juve, dopo il rifiuto di En-Nesyri, può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, ma...

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

David rivela: "Sì, in estate ho trattato con il Napoli. En-Nesyri? Non sono intoccabile"

Luciano Spalletti e Kenan Yildiz

La Juve del futuro è di Yildiz e Spalletti: doppietta di rinnovi in arrivo

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:13
Verona, riflessioni in corso su Zanetti: i possibili sostituti
13:03
Parma, ceduto Djuric alla Cremonese
12:52
Torino: Coco firma il rinnovo di contratto fino al 2029
12:20
Bologna, tutto su Fazzini: trattativa in corso con la Fiorentina
11:40
Ufficiale, Mandas è un nuovo giocatore del Bournemouth