I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

Joshua Zirkzee è uno dei giocatori più citati del calcio mondiale ma non per i gol e le giocate sul campo. Almeno negli ultimi due anni. E' diventato il protagonista di ogni discussione di mercato. Quando una squadra cerca un attaccante c'è sempre lui di mezzo. E' successo con la Roma, sta succedendo di nuovo con la Juve. Il motivo è semplice: a Manchester non c'è spazio per lui. Amorim lo vedeva a fasi alterne, preferendogli altri colleghi. Nei suoi quasi due anni allo United, Zirkzee ha messo insieme (tra Premier e coppe varie) 63 presenze. Nemmeno pochissime ma molte da subentrato. Dopo l'esonero del portoghese, l'allenatore ad interim Darren Fletcher lo ha messo in campo nelle partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Con Carrick, invece, è andato in tribuna nei trionfi nel derby contro il City e con l'Arsenal, anche se sembra che l'esclusione sia legata a un infortunio al polpaccio. Il neo tecnico del red devils, comunque, non sembra metterlo al centro del progetto, anche perché ha ben tre punte che lo convincono di più, come Mbeumo, Cunha e Sesko.