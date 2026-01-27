I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve
L'attaccante olandese, ora infortunato, non sembra nei piani nemmeno del nuovo allenatore dello Uniteddi Andrea Cocchi
Joshua Zirkzee è uno dei giocatori più citati del calcio mondiale ma non per i gol e le giocate sul campo. Almeno negli ultimi due anni. E' diventato il protagonista di ogni discussione di mercato. Quando una squadra cerca un attaccante c'è sempre lui di mezzo. E' successo con la Roma, sta succedendo di nuovo con la Juve. Il motivo è semplice: a Manchester non c'è spazio per lui. Amorim lo vedeva a fasi alterne, preferendogli altri colleghi. Nei suoi quasi due anni allo United, Zirkzee ha messo insieme (tra Premier e coppe varie) 63 presenze. Nemmeno pochissime ma molte da subentrato. Dopo l'esonero del portoghese, l'allenatore ad interim Darren Fletcher lo ha messo in campo nelle partite contro Leeds, Burnley e Brighton. Con Carrick, invece, è andato in tribuna nei trionfi nel derby contro il City e con l'Arsenal, anche se sembra che l'esclusione sia legata a un infortunio al polpaccio. Il neo tecnico del red devils, comunque, non sembra metterlo al centro del progetto, anche perché ha ben tre punte che lo convincono di più, come Mbeumo, Cunha e Sesko.
La Roma ci ha provato seriamente prima di virare su Malen e Robinio Vaz. La Juve, nel suo peregrinare tra Mateta, En-Nesyri (sfumato), Kolo Muani e Beto, sta pensando anche a lui che, tra l'altro, vista la capacità di associarsi con i compagni vagando sulla trequarti, sembra l'uomo perfetto per il calcio spallettiano. Meno, però, per la società. Il problema è sempre quello: lo United lo ha preso dal Bologna per la considerevole cifra di circa 45 milioni. Ora ne vale almeno 30 e la Juve non ha certo intenzione di spendere così tanto. L'idea è quella del prestito, ovviamente. Ma a Manchester non sono convinti della formula, visto che lo avrebbero di nuovo a disposizione a fine stagione mentre l'idea è quella di vederlo partire definitivamente per non dover continuare a pagargli lo stipendio fino alla scadenza del 2029.