Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: "Il suo futuro è assicurato, resta con noi"

L'Aston Villa gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista rilasciata al portale 365Scores, Damian Vidagany, dirigente dei Villains, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione".
Vidagany, inoltre, ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club: "Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni". Nel frattempo, però, il portiere argentino avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma l'ostacolo resta la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, praticamente la metà.