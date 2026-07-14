Dibu Martinez-Juventus, l'Aston Villa frena: "Il suo futuro è assicurato, resta con noi"

L'Aston Villa gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista rilasciata al portale 365Scores, Damian Vidagany, dirigente dei Villains, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione: "Il futuro del Dibu è assicurato. Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione".