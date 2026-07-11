MANOVRE BIANCONERE

Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma

Il ritorno dell'attaccante non si sblocca: i francesi chiedono 55 milioni, i bianconeri offrono 35. L'argentino non è un'alternativa, contatti con gli agenti

11 Lug 2026 - 08:51
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Il tormentone Kolo Muani rischia di prolungarsi più del previsto in casa Juventus. Come spiega il Corriere dello Sport, tra il Psg e i bianconeri, quindi tra domanda e offerta per l'attaccante francese, ci sarebbe addirittura una distanza di 20 milioni di euro.

L'ad Giovanni Carnevali ha preso in mano la pratica per il ritorno di Kolo Muani, però fin qui è arrivato al massimo a un'offerta da 35 milioni di euro complessivi e difficilmente si spingerà molto oltre. Dall'altra parte, il Psg chiede ancora 55 milioni. Schermaglie di mercato? Forse sì, ma siamo ormai a metà luglio e dopo il weekend Spalletti darà ufficialmente il via alla nuova stagione con il raduno.

Anche per questo, la Juve ha intensificato i contatti con il Parma per Mateo Pellegrino. L'argentino costerebbe intorno ai 30 milioni di euro, ma c'è l'apertura per un prestito con obbligo di riscatto. Va sottolineato che Kolo Muani e Pellegrino non sarebbero alternativi, anche perché la Juventus vorrebbe liberarsi di David, Openda e Milik e dopo aver perso Vlahovic deve rifondare il reparto in seguito all'acquisto di Ekhator. 

Tra la Vecchia Signora e il Parma i rapporti sono ottimi e questo avrebbe portato a bloccare Pellegrino per almeno 7-10 giorni, in attesa che i suoi agenti arrivino in Italia. O che magari si sblocchi la pratica Kolo Muani. 

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