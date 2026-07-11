Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma

Anche per questo, la Juve ha intensificato i contatti con il Parma per Mateo Pellegrino. L'argentino costerebbe intorno ai 30 milioni di euro, ma c'è l'apertura per un prestito con obbligo di riscatto. Va sottolineato che Kolo Muani e Pellegrino non sarebbero alternativi, anche perché la Juventus vorrebbe liberarsi di David, Openda e Milik e dopo aver perso Vlahovic deve rifondare il reparto in seguito all'acquisto di Ekhator.