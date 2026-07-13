Carnevali: "Impossibile dire di no alla Juve. Kolo Muani? Richieste troppo alte"

A proposito di costi, l'ad bianconero si è concentrato anche sulla trattativa per il ritorno di Kolo Muani: "Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti". Carnevali è stato interpellato anche su Frattesi, spesso accostato alla Juventus nell'ultimo periodo: "È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter. Farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".