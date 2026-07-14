Romagnoli-Al Sadd: trasferimento bloccato, la situazione

Il trasferimento di Romagnoli all'Al Sadd è congelato: tra lutti in Qatar e questioni burocratiche, il difensore e la Lazio attendono ancora

14 Lug 2026 - 09:40
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Alessio Romagnoli attende a Roma lo sblocco del suo trasferimento all'Al Sadd, operazione attualmente congelata a causa di una serie di intoppi burocratici culminati con il lutto nazionale in Qatar che ha paralizzato le attività del club.

Sebbene la Lazio abbia già formalizzato l'accordo per incassare tre milioni di euro e liberarsi del pesante ingaggio del difensore, il passaggio in Medio Oriente, previsto inizialmente per il 5 luglio, ha subito continui rinvii legati a questioni fiscali, l'insediamento del nuovo tecnico Razvan Lucescu e la recente scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Tutto resta nelle mani della società araba, che deve garantire l'offerta triennale da sei milioni di euro a stagione, con la dirigenza laziale che auspica la chiusura definitiva entro la fine della settimana per poter finalizzare le nuove operazioni di mercato.

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