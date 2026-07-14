Romagnoli-Al Sadd: trasferimento bloccato, la situazione

Sebbene la Lazio abbia già formalizzato l'accordo per incassare tre milioni di euro e liberarsi del pesante ingaggio del difensore, il passaggio in Medio Oriente, previsto inizialmente per il 5 luglio, ha subito continui rinvii legati a questioni fiscali, l'insediamento del nuovo tecnico Razvan Lucescu e la recente scomparsa dello sceicco Hamad bin Khalifa Al Thani. Lo scrive il Corriere dello Sport.