Juventus, è un raduno con poco entusiasmo: preoccupano infortunati e mercato fermo

I dirigenti bianconeri sono sempre al lavoro per trovare il bandolo della matassa sul mercato su due fronti: la punta e le cessioni. Il centravanti prediletto è, ormai da tempo e ormai arcinoto, Randal Kolo Muani. Problema: il Psg è bottega carissima, ha incassato già cifre considerevoli dalle cessioni e non ha nessuna intenzione di fare sconti particolari o scendere rispetto alle proprie richieste. Questo lo ha affermato lo stesso Giovanni Carnevali, onesto e limpido nell'ammettere le difficoltà di una trattativa che si sta protraendo ormai da tempo. E per questo motivo, visto che il tempo stringe, sta comparendo un nuovo nome nell'orizzonte di mercato: quello di Folarin Balogun. Lo statunitense, salito agli onori delle cronache per il caso del cartellino rosso revocato ai Mondiali 2026, è reduce da una grande stagione da 19 gol con la maglia del Monaco. Costerebbe un po' meno, anche perché trattare con il Monaco è sicuramente più morbido che farlo con il Paris. Al momento una reale trattativa non c'è, ma le foglie della margherita si stanno rapidamente esaurendo e una soluzione andrà trovata.