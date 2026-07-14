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Juventus, è un raduno con poco entusiasmo: preoccupano infortunati e mercato fermo

I bianconeri si sono radunati alla Continassa agli ordini di Luciano Spalletti, presente anche il neo direttore sportivo Frederic Massara

14 Lug 2026 - 09:20
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Negli ultimi anni il raduno della Juventus aveva sempre generato entusiasmo e curiosità, sia per conoscere eventuali nuovi acquisti, o un nuovo allenatore: quello del 2026 è stato invece un ritrovarsi in tono molto minore, senza alcun acquisto a esclusione del giovane e sorridente Jeff Ekhator. E a preoccupare non è solo il mercato fermo con le difficoltà a sbloccare Kolo Muani tali da far valutare l'abbandono della pista, ma anche la situazione infortuni di due protagonisti come Kenan Yildiz e Khephren Thuram. All'orizzonte, se l'attaccante francese non dovesse arrivare, potrebbe emergere il nome di Folarin Balogun. 

Le grane di Spalletti

 Luciano Spalletti ha ritrovato il proprio gruppo a ranghi ridotti: 29 i presenti, molti giovani, quasi nessun titolare ad esclusione di Kalulu, Locatelli, Cambiaso e Thuram. Proprio Thuram rappresenta uno dei motivi di non-gioia del tecnico: si è presentato con una vistosa fasciatura al ginocchio, ha svolto una seduta personalizzata e sarà assente agli allenamenti in gruppo per qualche giorno. Lo staff è al lavoro per recuperarlo, ma tempistiche precise non ci sono: di certo, però, salterà il test con il Basilea in programma il sabato 18 luglio 2026 al St. Jakob-Park, stadio della città svizzera. L'altro motivo, più preoccupante, è quello legato a Kenan Yildiz: la stellina turca, reduce da un Mondiale molto deludente con la sua nazionale eliminata ai gironi, continua a essere tormentata dalla tendinopatia rotulea. I medici al momento non escludono nessuna opzione, perché la stagione che si prospetta per i bianconeri sarà da almeno 50 partite e quindi il giocatore, centralissimo nei piani tattici e tecnici di Spalletti, dovrà essere al pieno della condizione e non rischiare ricadute. Motivo per cui, la prudenza sarà parola d'ordine: no rischi, anche se eventualmente servirà saltare l'inizio di stagione per averlo al top successivamente.

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Le grane del mercato

 I dirigenti bianconeri sono sempre al lavoro per trovare il bandolo della matassa sul mercato su due fronti: la punta e le cessioni. Il centravanti prediletto è, ormai da tempo e ormai arcinoto, Randal Kolo Muani. Problema: il Psg è bottega carissima, ha incassato già cifre considerevoli dalle cessioni e non ha nessuna intenzione di fare sconti particolari o scendere rispetto alle proprie richieste. Questo lo ha affermato lo stesso Giovanni Carnevali, onesto e limpido nell'ammettere le difficoltà di una trattativa che si sta protraendo ormai da tempo. E per questo motivo, visto che il tempo stringe, sta comparendo un nuovo nome nell'orizzonte di mercato: quello di Folarin Balogun. Lo statunitense, salito agli onori delle cronache per il caso del cartellino rosso revocato ai Mondiali 2026, è reduce da una grande stagione da 19 gol con la maglia del Monaco. Costerebbe un po' meno, anche perché trattare con il Monaco è sicuramente più morbido che farlo con il Paris. Al momento una reale trattativa non c'è, ma le foglie della margherita si stanno rapidamente esaurendo e una soluzione andrà trovata. 

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Anche gli esuberi al momento non vedono novità: Di Gregorio resta in uscita, come Openda, ma per ora non ci sono offerte che facciano pensare a chiusure immediate. Gli obiettivi per la porta sono sempre il Dibu Martinez, Vicario, Carnesecchi o Suzuki. Il preferito è l'argentino, ma al momento ha la testa altrove e pensa alla semifinale Mondiale contro l'Inghilterra. Dopodiché, quando sarà libero, sarà momento di affondare con l'Aston Villa eventualmente. Intanto, lo stesso Dibu, non ha escluso la permanenza a Birmingham: prima del match dei quarti di finale con la Svizzera è stato avvistato mentre parlava con Johan Manzambi: "Vieni ai Villans?" gli ha domandato l'argentino. Manzambi, infortunato, ha confermato il proprio trasferimento alla corte di Emery. I due saranno compagni o per Martinez inizierà una nuova avventura in bianconero nella prossima stagione?

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