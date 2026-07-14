Fiorentina, è fatta per Victor Valdepeñas dal Real Madrid con la "formula Nico Paz"

14 Lug 2026 - 11:01
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La Fiorentina, regina assoluta del mercato in Italia in questo momento, ha chiuso per il difensore Victor Valdepeñas dal Real Madrid. Il giocatore arriverà in Viola con la "Formula Nico Paz" con cui il Como prelevò a suo tempo l'argentino: acquisto a titolo definitivo a circa 8 milioni di euro subito, 50% della futura rivendita eventuale a un terzo club a favore dei Blancos, e diritto di recompra in mano agli spagnoli. Su Valdepeñas c'era forte anche il Bologna, ma il club toscano ha accelerato sul giovanissimo talento e ha chiuso la trattativa. 

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