Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficiale

Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa di Germania e una Supercoppa europea. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali. Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".