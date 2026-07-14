Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficiale

Yann Sommer, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha firmato un contratto triennale coi belgi del Bruges, che l'hanno annunciato ufficialmente oggi.
Il comunicato del Bruges: "Yann Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Il portiere svizzero di 37 anni arriva a parametro zero dopo tre stagioni all'Inter. Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni.
Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa di Germania e una Supercoppa europea. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali. Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".