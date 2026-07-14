Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficiale

Il portiere svizzero, ex Inter, riparte dai campioni del Belgio: firma fino al 2029. La carriera e i successi del veterano di 37 anni.

14 Lug 2026 - 09:28
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Yann Sommer al Bruges © X

Yann Sommer al Bruges © X

Yann Sommer, rimasto svincolato dopo la fine del contratto con l'Inter, ha firmato un contratto triennale coi belgi del Bruges, che l'hanno annunciato ufficialmente oggi.

Il comunicato del Bruges: "Yann Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Il portiere svizzero di 37 anni arriva a parametro zero dopo tre stagioni all'Inter. Sommer è cresciuto nelle giovanili svizzere e si è affermato nel Basilea. Il portiere ha poi giocato per club come il Vaduz, il Borussia Mönchengladbach, il Bayern Monaco e l'Inter. Nel 2023 si è trasferito dal Bayern Monaco all'Inter, dove ha disputato 139 partite in tre stagioni.

Sommer vanta anche una vasta esperienza a livello europeo, con 69 presenze in UEFA Champions League e 38 in UEFA Europa League. Ha disputato oltre 790 partite a livello professionistico. Con il Basilea, Sommer ha vinto quattro volte il campionato svizzero e due volte la Coppa di Svizzera. Al Borussia Mönchengladbach è stato nominato Giocatore dell'Anno per tre volte. Con il Bayern Monaco ha vinto il campionato tedesco, mentre con l'Inter ha conquistato due volte lo scudetto, una Coppa di Germania e una Supercoppa europea. A livello internazionale, Sommer ha rappresentato la Svizzera per molti anni. Il portiere ha esordito con la nazionale nel 2012 e ha disputato un totale di 94 partite internazionali. Sommer ha firmato un contratto con il Blauw-Zwart fino al 2029. Benvenuto nel club, Yann!".

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