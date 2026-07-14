Un figlio d'arte per il Potenza, ecco Matteo Manfredonia

14 Lug 2026 - 11:08
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Un figlio d'arte per il Potenza (serie C): la società lucana ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Matteo Manfredonia, classe 2004, figlio di Lionello, giocatore tra gli anni Settanta e Ottanta di Lazio, Juve e Roma. Manfredonia - che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 - è cresciuto "nel settore giovanile del Vicenza. Dopo le esperienze con le maglie di Genoa, Imolese e Union Clodiense - è scritto nel comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Potenza - si trasferisce all'Us Città di Pontedera nella stagione 2025/26. Nel corso della sua carriera, il nuovo centrocampista rossoblù ha collezionato 63 presenze, 1 rete e 1 assist nei professionisti, tra campionato e Coppa Italia di Serie C".

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