MANOVRE BIANCONERE

Spalletti in raduno con una Juve fantasma: 30 giocatori sotto contratto, zero veri colpi

Lunedì il raduno dei bianconeri, che hanno aggiunto alla rosa solo Ekhator e devono fare i conti coi giocatori rientrati dai prestiti e gli esuberi. Rispunta l'idea Tomori

12 Lug 2026 - 09:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Luciano Spalletti riprende il timone della sua squadra, ma per il momento è una Juventus fantasma. Trenta giocatori sotto contratto, esuberi da piazzare e attesa infinita per colpi che sembrano non realizzarsi mai, Ekhator a parte. 

Domani, lunedì 13 luglio, il raduno bianconero alla Continassa, però il futuro è tutto da definire. Questione di tempo, quello che si sono presi il nuovo dg Giovanni Carnevali e il nuovo direttore dell'area tecnica Frederic Massara dopo l'arrivo di corsa, a sessione di mercato iniziata. 

Il club deve muoversi con attenzione tra i paletti Uefa per il settlement agreement e non vuole sprecare risorse per gli obiettivi di mercato. Per la porta, continua la rincorsa al Dibu Martinez, anche se la distanza con l'Aston Villa per il prezzo del cartellino non diminuisce. Per questo, sempre pronto Vicario come piano B

In difesa, oltre a Lucumi su cui la dirigenza tratta da tempo col Bologna, spunta invece il vecchio pallino Fikayo Tomori, come scrive La Gazzetta dello Sport. Nome accostato più volte alla Juventus in passato e che può tornare d'attualità, complice un contratto in scadenza nel 2027. Soprattutto se Tarik Muharemovic prenderà la strada della Premier League e la Juve non ritroverà il difensore, ma i fondi al 50% sulla sua rivendita; da capire, invece, il futuro di Gleison Bremer e di Federico Gatti, che potrebbero lasciare Torino.

Gli altri nomi sul taccuino di Carnevali e Massara sono noti: le idee degli svincolati Kessié e Goretzka per il centrocampo, Brahim Diaz sogno (al momento) irraggiungibile per la trequarti, Kolo Muani da sbloccare per l'attacco. 

Come velocizzare il processo di costruzione della nuova Juve? Solo risolvendo le situazioni dei giocatori rientrati dai prestiti (Joao Mario, Rugani, Rouhi, Pedro Felipe, Nico Gonzalez, Arthur, mentre Douglas Luiz sarà valutato in ritiro) e degli esuberi come Openda, Zhegrova e Di Gregorio. 

Leggi anche

Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma

mercato
juventus
luciano spalletti

Ultimi video

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

00:37
La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

La prima giornata di Gila al Milan in 40 secondi

00:45
Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

Mercato Inter: "Chalobah insiste: voglio solo una squadra"

00:14
Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

Flash Inter: "Curtis Jones obiettivo numero 1"

I più visti di Juventus

Juve-Psg, distanza di 20 milioni per Kolo Muani. Bloccato Pellegrino del Parma

Emiliano Martinez

L'Aston Villa fa lo sconto per Dibu Martinez ma alla Juve non basta. Resiste Vicario

Nemanja Matic

Matic alla Juve dieci anni dopo: idea rinforzo low cost per la mediana

Juve, lavori in corso anche per il centrocampo: Kessié o Goretzka, ma prima serve incassare

Juve-Modesto, è addio: ufficiale la risoluzione del contratto del dt

Solet

Juve, incontro a Milano con l'Udinese: nel mirino c'è Solet. Summit anche per Dibu Martinez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:30
Fiorentina, Gosens sempre più vicino all'addio: c'è lo Schalke
11:01
Roma, Soulé: "Se resto? Sinceramente non lo so"
10:37
Venezia, Stroppa rinnova: la nuova scadenza
10:26
Roma, Dybala ha firmato il rinnovo fino al 2027
19:35
Reggiana, ingaggiato islandese Jonsson