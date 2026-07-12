Spalletti in raduno con una Juve fantasma: 30 giocatori sotto contratto, zero veri colpi
Lunedì il raduno dei bianconeri, che hanno aggiunto alla rosa solo Ekhator e devono fare i conti coi giocatori rientrati dai prestiti e gli esuberi. Rispunta l'idea Tomori
Luciano Spalletti riprende il timone della sua squadra, ma per il momento è una Juventus fantasma. Trenta giocatori sotto contratto, esuberi da piazzare e attesa infinita per colpi che sembrano non realizzarsi mai, Ekhator a parte.
Domani, lunedì 13 luglio, il raduno bianconero alla Continassa, però il futuro è tutto da definire. Questione di tempo, quello che si sono presi il nuovo dg Giovanni Carnevali e il nuovo direttore dell'area tecnica Frederic Massara dopo l'arrivo di corsa, a sessione di mercato iniziata.
Il club deve muoversi con attenzione tra i paletti Uefa per il settlement agreement e non vuole sprecare risorse per gli obiettivi di mercato. Per la porta, continua la rincorsa al Dibu Martinez, anche se la distanza con l'Aston Villa per il prezzo del cartellino non diminuisce. Per questo, sempre pronto Vicario come piano B.
In difesa, oltre a Lucumi su cui la dirigenza tratta da tempo col Bologna, spunta invece il vecchio pallino Fikayo Tomori, come scrive La Gazzetta dello Sport. Nome accostato più volte alla Juventus in passato e che può tornare d'attualità, complice un contratto in scadenza nel 2027. Soprattutto se Tarik Muharemovic prenderà la strada della Premier League e la Juve non ritroverà il difensore, ma i fondi al 50% sulla sua rivendita; da capire, invece, il futuro di Gleison Bremer e di Federico Gatti, che potrebbero lasciare Torino.
Gli altri nomi sul taccuino di Carnevali e Massara sono noti: le idee degli svincolati Kessié e Goretzka per il centrocampo, Brahim Diaz sogno (al momento) irraggiungibile per la trequarti, Kolo Muani da sbloccare per l'attacco.
Come velocizzare il processo di costruzione della nuova Juve? Solo risolvendo le situazioni dei giocatori rientrati dai prestiti (Joao Mario, Rugani, Rouhi, Pedro Felipe, Nico Gonzalez, Arthur, mentre Douglas Luiz sarà valutato in ritiro) e degli esuberi come Openda, Zhegrova e Di Gregorio.