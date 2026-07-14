Liberali saluta il Catanzaro: "Cresciuto come calciatore e persona"

14 Lug 2026 - 11:10
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Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Mattia Liberali dal Como al Catanzaro, ma intanto l'ex Milan ha voluto salutare la squadra che l'ha accolto un anno fa con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del classe 2007: "Ci sono esperienze che ti fanno crescere come calciatore e come persona, e questa è stata sicuramente una di quelle. Voglio ringraziare la società, lo staff, i miei compagni e tutte le persone che ogni giorno hanno fatto parte di questo percorso. Porterò con me i momenti vissuti insieme, le difficoltà affrontate e le emozioni condivise".

Liberali ha concluso: "Un grazie speciale va ai tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto e il loro sostegno, in casa e in trasferta. Ora è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida, ma Catanzaro avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto e buona fortuna per il futuro". 

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