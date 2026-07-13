Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: Juve, Milan e Bologna pronte all'assalto

Lo strappo con l'Udinese si è concretizzato nelle scorse settimane, ma in realtà nasce tutto un anno fa. Quando Zaniolo arrivò in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, accettò un ingaggio ridotto sia per riscattarsi sia perché il tempo davvero stringeva e stava per chiudersi la sessione estiva di mercato.