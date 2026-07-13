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Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: Juve, Milan e Bologna pronte all'assalto

I bianconeri lo considerano un'alternativa a Brahim Diaz, i rossoneri valutano con attenzione. Rapporto logorato con l'Udinese

13 Lug 2026 - 08:56
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Il caso Zaniolo-Udinese come un'incognita che può cambiare i piani d'attacco di diverse squadre di Serie A. Mentre il trequartista non si allena con i friulani, supportato da un certificato di malattia, Juve, Milan e Bologna, su tutte, valutano la possibilità di un'offerta per il 27enne.

Lo strappo con l'Udinese si è concretizzato nelle scorse settimane, ma in realtà nasce tutto un anno fa. Quando Zaniolo arrivò in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, accettò un ingaggio ridotto sia per riscattarsi sia perché il tempo davvero stringeva e stava per chiudersi la sessione estiva di mercato. 

Il club italiano lo ha poi riscattato a metà giugno, versando 10 milioni di euro ai turchi dopo i 2,5 del prestito. Qui nasce l'intoppo: Zaniolo si aspettava e aveva di fatto concordato con la dirigenza un adeguamento di stipendio, arrivato sì (1,8 milioni di euro a stagione) ma con tante clausole che hanno fatto imbufalire il calciatore, che ora non sente più la fiducia del club. 

Normale che un talento così, soprattutto dopo l'ultima stagione di riscatto, sia attenzionato anche dai big club. La Juventus lo vedrebbe come un'alternativa a Brahim Diaz, come riporta Tuttosport, poi le strade del mercato sono infinite. 

Il Milan ha già avuto qualche contatto con l'entourage del giocatore e deve prima valutare le uscite tra centrocampo e attacco prima di prendere una decisione definitiva sull'eventuale affondo. 

Infine, si inserisce nella corsa anche il Bologna, ma a una condizione: la cessione di Orsolini. Quando sarà chiaro il destino dell'esterno, mister Tedesco e il club potrebbero mettere Zaniolo in cima alle priorità. 

Per il momento, resta all'Udinese da separato in casa, ma la situazione andrà sbloccata presto, in un senso o nell'altro. 

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