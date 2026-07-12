Calciomercato Juve, il rebus portiere: distanza per Emiliano Martinez, resiste Vicario

Carnevali e Massara, dirigenti bianconeri, hanno puntato sul Dibu Martinez, in campo la notte scorsa a difendere i pali dell'Argentina contro la Svizzera. Il numero uno dell'Albiceleste, da tempo nel mirino della società bianconera, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma può essere un problema la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, praticamente la metà. Evidente che la distanza è considerevole e la trattativa rischia di subire un altro stop poiché il club inglese difficilmente farà sconti. L'alternativa sullo sfondo rimane Vicario del Tottenham.