Calciomercato Juve, il rebus portiere: distanza per Emiliano Martinez, resiste Vicario

Juve, la richiesta di Elkann a Carnevali: fare 100 mln di plusvalenze
© ansa | Carnevali
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Il mercato della Juventus è un cantiere aperto, a cominciare dal ruolo del portiere. La casella del numero uno è ancora senza un vero proprietario e la distanza tra il gradimento e la realtà può essere grande.
Carnevali e Massara, dirigenti bianconeri, hanno puntato sul Dibu Martinez, in campo la notte scorsa a difendere i pali dell'Argentina contro la Svizzera. Il numero uno dell'Albiceleste, da tempo nel mirino della società bianconera, avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus ma può essere un problema la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, praticamente la metà. Evidente che la distanza è considerevole e la trattativa rischia di subire un altro stop poiché il club inglese difficilmente farà sconti. L'alternativa sullo sfondo rimane Vicario del Tottenham.
La Juventus dal canto suo non ha piena libertà di manovra: il suo mercato deve fare i conti con le regole finanziarie e con un numero cospicuo di giocatori in rosa (attualmente sono 30). I rientri dai prestiti sono infatti ben 7, per una squadra da sfoltire e ristrutturare in vista della prossima stagione.
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