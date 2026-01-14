Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

Chiesa, assist alla Juve: è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare a Torino

L'attaccante del Liverpool, sempre ai margini del progetto di Slot, spinge per il trasferimento in bianconero

14 Gen 2026 - 09:07

Federico Chiesa vuole la Juve e la Juve vuole lui. A distanza di un anno e mezzo da quando se n'è andato al Liverpool, suo malgrado, ora il possibile ritorno a Torino scalda il mercato bianconero. L'interesse, come detto, è reciproco. Spalletti vuole un esterno d'attacco come alternativa a Conceiçao o a Yildiz, che potrebbe anche venire piazzato in posizione più centrale. Fede, poi, saprebbe anche ritagliarsi uno spazio come punta di movimento, andando a coprire quel settore di campo. 

Con la maglia dei reds ha messo insieme 529 minuti e 2 gol in stagione (per un totale, dal 2024, di 36 presenze tra le varie competizioni con appena cinque reti) e non è sfuggito il suo sorriso ironico quando è stato richiamato in panchina da Slot durante l'ultimo match in F.A. Cup. Siamo insomma alla resa dei conti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è pronto un assist importante del giocatore alla Juventus: Chiesa sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio rispetto ai sei milioni di euro a stagione che percepisce in Inghilterra. Gesto apprezzato a Torino anche se poi bisogna convincere il Liverpool ad ammorbidire la richiesta. In alternativa, Comolli e Ottolini, tengono sempre vive le piste che portano a Daniel Maldini e a Gudmundsson. 

La Juve prova ad accelerare per Chiesa, pronta l'offerta per il Liverpool

