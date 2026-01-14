Chiesa, assist alla Juve: è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di tornare a Torino

Con la maglia dei reds ha messo insieme 529 minuti e 2 gol in stagione (per un totale, dal 2024, di 36 presenze tra le varie competizioni con appena cinque reti) e non è sfuggito il suo sorriso ironico quando è stato richiamato in panchina da Slot durante l'ultimo match in F.A. Cup. Siamo insomma alla resa dei conti e, come riporta la Gazzetta dello Sport, c'è pronto un assist importante del giocatore alla Juventus: Chiesa sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio rispetto ai sei milioni di euro a stagione che percepisce in Inghilterra. Gesto apprezzato a Torino anche se poi bisogna convincere il Liverpool ad ammorbidire la richiesta. In alternativa, Comolli e Ottolini, tengono sempre vive le piste che portano a Daniel Maldini e a Gudmundsson.