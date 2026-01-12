Logo SportMediaset

MANOVRE BIANCONERE

La Juve prova ad accelerare per Chiesa, pronta l'offerta per il Liverpool

I bianconeri stringono per l'attaccante e trattano sulla formula. Ma i Reds aspettano prima Salah

di Alessandro Franchetti
12 Gen 2026 - 09:35

La luce verde non c'è ancora e, per la verità, dipende pochissimo dalla Juve e moltissimo dall'Egitto. I bianconeri si muovono con forza su Federico Chiesa e sono pronti a recapitare un'offerta al Liverpool, ma dall'Inghilterra, per il momento, non arrivano risposte. Se infatti Slot potrebbe anche essere disposto a far partire l'esterno azzurro, la questione è rinviata di almeno una settimana dato che, prima di far uscire Chiesa, il tecnico dei Reds vuole avere a disposizione Momo Salah, impegnato appunto con il suo Egitto nella semifinale della Coppa d'Africa. Attesa a parte, bisognerà poi trovare la quadra su domanda e offerta. La formula, scrive Tuttosport, resta quella del prestito con obbligo di riscatto, ma la Juve vorrebbe legare l'acquisto definitivo al raggiungimento di un numero minimo di presenze, utili, tra l'altro, a testare la condizione fisica del giocatore.

Dopo di che toccherebbe trattare con Chiesa sull'ingaggio, ostacolo che non dovrebbe essere insormontabile ma che non sarà nemmeno così banale da superare. Resta in ogni caso la volontà, comune, di arrivare a dama. La Juve vuole il giocatore che vuole la Juve e che il Liverpool è disposto a far partire. Una triangolazione perfetta ma ancora indefinita. I giorni buoni sono questi, giorni in cui i contatti saranno intensificati per provare a trovare una soluzione. Poi non resterà che sedersi davanti alla tv a tifare... contro l'Egitto.

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:23
Manchester United, Carrick sino a fine stagione
23:17
Fabinho: "Vinicius? Se venisse in Arania lo accoglierei a braccia aperte"
22:11
Sorpresa Fiorentina, Paratici arriva solo a febbraio: finirà il mercato al Tottenham
22:05
Fiorentina, ufficiale la cessione di Pablo Mari all'Al Hilal
21:54
Porto-Farioli, ufficiale il rinnovo fino al 2028