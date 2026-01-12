La Juve prova ad accelerare per Chiesa, pronta l'offerta per il Liverpool

La luce verde non c'è ancora e, per la verità, dipende pochissimo dalla Juve e moltissimo dall'Egitto. I bianconeri si muovono con forza su Federico Chiesa e sono pronti a recapitare un'offerta al Liverpool, ma dall'Inghilterra, per il momento, non arrivano risposte. Se infatti Slot potrebbe anche essere disposto a far partire l'esterno azzurro, la questione è rinviata di almeno una settimana dato che, prima di far uscire Chiesa, il tecnico dei Reds vuole avere a disposizione Momo Salah, impegnato appunto con il suo Egitto nella semifinale della Coppa d'Africa. Attesa a parte, bisognerà poi trovare la quadra su domanda e offerta. La formula, scrive Tuttosport, resta quella del prestito con obbligo di riscatto, ma la Juve vorrebbe legare l'acquisto definitivo al raggiungimento di un numero minimo di presenze, utili, tra l'altro, a testare la condizione fisica del giocatore.