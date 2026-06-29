Juventus, Carnevali: "Kolo una possibilità, Vlahovic no. Dal portiere al difensore, vi dico tutto"
Il neo dirigerete bianconero a ruota libera sul mercato: "Dobbiamo lavorare con calma perché oggi ci sono delle condizioni economiche e richieste che sono molto elevate"
Giovanni Carnevali ha le idee chiare per il mercato della Juventus: priorità assoluta al portiere e al centravanti. Sia il portiere sia l’attaccante sono le due pedine fondamentali. Poi, comunque, non basta, perché dobbiamo costruire intorno a loro altre situazioni. Dobbiamo lavorare con calma perché oggi ci sono delle condizioni economiche e richieste che sono molto elevate", le parole del neo dirigente bianconero da Rimini per l'apertura ufficiale del calciomercato.
Kolo Muani e Vlahovic
E sui giocatori seguiti non si nasconde: "Kolo Muani è una possibilità perché è da tanto tempo che se ne parla. Sapete benissimo che ci sono state difficoltà precedentemente e quindi si stanno ricucendo anche i rapporti con il PSG, e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma devono essere alle condizioni giuste e accettabili. Dopodiché dobbiamo concludere perché, come sapete, concludere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa: abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare". Per un attaccante che arriva, un altro dovrebbe partire: il futuro di Dusan Vlahovic infatti è sempre più lontano da Torino: "Personalmente non ho mai parlato con lui. Nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani ci sono. È un giocatore importante ma a oggi non è nei nostri pensieri".
Dibu, Vicario e...Carnesecchi
Poi Carnevali parla anche dei candidati per l'altra "pedina fondamentale", per usare esattamente le sue parole, il portiere. E in questo ruolo non mancano i candidati al casting: "Dibu Martinez è un giocatore importante, è il portiere dell'Argentina e un giocatore di grande valore con grande esperienza: può essere un profilo adatto per la Juventus. Non nascondo che però stiamo valutando altri profili, non c’è solo lui, ce ne sono diversi". Tra gli altri candidati c'è sicuramente Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e citato esplicitamente dal dirigente bianconero: "Si parla di Vicario che è un altro portiere che può interessare ma ci sono anche altri ragazzi. Oggi non abbiamo una necessità immediata di dover chiudere degli accordi in questi giorni. Abbiamo tutto il tempo per riflettere e per cercare di trovare quei giocatori che abbiano la voglia di venire alla Juve, chiunque deve arrivare con la voglia di venire in un club che ha l’obiettivo di ottenere risultati importanti". Secondo le indiscrezioni raccolte dai nostri esperti di mercato, l'altro profilo seguito per la porta è Marco Carnesecchi. Il portiere dell'Atalanta però ha un prezzo molto elevato: almeno 50 milioni di euro.
Muharemovic e Lucumi per la difesa
La Juve sta cercando anche un nuovo centrale da regalare Spalletti. Carnevali non si è sottratto nemmeno alle domande in merito al difensore: "Muharemović? È un giocatore che conosco perfettamente per cui sappiamo il valore di questo ragazzo giovane e di grandi prospettive. Dobbiamo pensare un po’ a che tipo di richieste ci sono perché il giocatore è ancora nostro al 50%. Quindi in questo caso valuteremo quali opportunità ci possono essere soprattutto in campionati importanti ma allo stesso tempo lo teniamo monitorato perché può essere interessante per la Juventus. L'altro profilo seguito è quello di John Lucumi. Carnevali ha parlato del colombiano legandolo al discorso Miretti, molto apprezzato dai rossoblù: "Credo che non sia facile chiuderla, primo perché Miretti è un giocatore in cui noi crediamo e, soprattutto, crediamo che abbia un valore. Credo che in questo momento non ci siano le condizioni giuste per cederlo, anche perché non abbiamo la necessità di poter fare cessioni in questo momento. Lo stesso vale per Lucumì, che ha una clausola di 28 milioni. Nello stesso tempo, crediamo sia un giocatore importante e che può interessare, ma non a queste condizioni".