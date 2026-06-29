Juventus, Carnevali: "Kolo una possibilità, Vlahovic no. Dal portiere al difensore, vi dico tutto"

E sui giocatori seguiti non si nasconde: "Kolo Muani è una possibilità perché è da tanto tempo che se ne parla. Sapete benissimo che ci sono state difficoltà precedentemente e quindi si stanno ricucendo anche i rapporti con il PSG, e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma devono essere alle condizioni giuste e accettabili. Dopodiché dobbiamo concludere perché, come sapete, concludere queste trattative non è mai facile. Una cosa è certa: abbiamo le idee chiare, sappiamo cosa vogliamo fare e dove vogliamo andare". Per un attaccante che arriva, un altro dovrebbe partire: il futuro di Dusan Vlahovic infatti è sempre più lontano da Torino: "Personalmente non ho mai parlato con lui. Nel calcio le possibilità oggi non ci sono e domani ci sono. È un giocatore importante ma a oggi non è nei nostri pensieri".