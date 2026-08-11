MANOVRE BIANCONERE

Suzuki al Psg, Juve convinta dalla "soluzione ponte" pensando a... Alisson

Il portiere giapponese a Parigi per 35 milioni: i bianconeri aspettano il via libera per il prestito. E l'anno prossimo il brasiliano sarà senza contratto

11 Ago 2026 - 16:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Juventus ha sciolto le riserve: i bianconeri sono pronti ad accogliere Zion Suzuki. Il portiere giapponese in queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Psg: un'operazione che porterà nelle casse del Parma circa 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, approderà al Parco dei Principi soltanto tra un anno. Al momento infatti la porta dei parigini è in overbooking: oltre a Chevalier e Safonov, i due estremi difensori che nella passata stagione si sono giocati il posto, è arrivato in estate anche il giovanissimo Longoni dal Milan, già provato nel corso delle amichevoli. E dunque il rischio di non essere titolare inamovibile per Suzuki sarebbe concreto. 

Juventus-Palermo: le foto dall'amichevole di Perth

1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione a fare esperienza in Italia, alla Juve, ha preso sempre più piede. I bianconeri, inizialmente, non erano entusiasti di valorizzare il giocatore senza avere possibilità di riscattarlo. Poi però, gli errori di Di Gregorio e le difficoltà per arrivare ad altri portieri graditi ha fatto cambiare idea ai vertici juventini su questa soluzione ponte. Una toppa che, per altro, permetterebbe anche di convogliare il budget rimasto su altri ruoli scoperti. 

Poi tra un anno si vedrà: se il giapponese dovesse convincere, magari, si potrà trovare un modo per allungare la sua permanenza a Torino. Inoltre, non è da escludere che tra 12 mesi possano cambiare le condizioni per arrivare ad altri portieri graditi. Un nome su tutti, quello di Alisson Becker. Il brasiliano ha un rapporto speciale con Spalletti dai tempi della Roma e se il Liverpool non si fosse messo di mezzo lo avrebbe già raggiunto a Torino. L'anno prossimo il suo contratto coi Reds scadrà e sarà disponibile a parametro zero...

suzuki
psg
juventus
mercato juventus
portiere
michele di gregorio
parma
allison

Ultimi video

01:56
Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

01:58
Da Mora a Vlahovic e Piccoli: tutti i casi del mercato con Orazio Accomando

Da Mora a Vlahovic e Piccoli: tutti i casi del mercato con Orazio Accomando

01:52
Milan, dopo Gonzalo Ramos ecco come può cambiare l'attacco

Milan, dopo Gonzalo Ramos ecco come può cambiare l'attacco

01:15
Napoli, la cessione di Lukaku avvia il mercato: obiettivo un difensore della Premier

Napoli, la cessione di Lukaku avvia il mercato: obiettivo un difensore della Premier

00:32
Inter, Frattesi l'uomo che può sbloccare il mercato: occhio a una pista inglese

Inter, Frattesi l'uomo che può sbloccare il mercato: occhio a una pista inglese

01:06
Mercato Serie A, tutti gli affari della giornata: il Parma pesca dall'Argentina, il Frosinone dalla Bundesliga

Mercato Serie A, tutti gli affari della giornata: il Parma pesca dall'Argentina, il Frosinone dalla Bundesliga

01:01
Calciomercato, Accomando: "Inter, torna di moda un big della Premier League"

Calciomercato, Accomando: "Inter, torna di moda un big della Premier League"

01:31
Calciomercato, Accomando: "Juventus-Suzuki, ecco a che punto siamo"

Calciomercato, Accomando: "Juventus-Suzuki, ecco a che punto siamo"

00:54
Milan, quanti casi! È giusto che Maignan tenga la fascia

Milan, quanti casi! È giusto che Maignan tenga la fascia?

00:42
CLIP IMMAGINI DIMOANDE AL REAL PER SITO 10/8 SRV

Fenomeno Diomande, sfida Real: le prime immagini con la nuova maglia

01:31
Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

Calciomercato, Miceli: "Caso Banda, ecco come stanno le cose"

02:16
Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

Miceli: "Roma, operazione a tenaglia in Portogallo! Attaccanti italiani per Lazio e Bologna, ma attenzione a Seba Esposito"

01:49
Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

Miceli: "Vi dico cosa manca per il passaggio di Lukaku al Fenerbahce. E il Napoli può sognare due colpi"

01:43
Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

Miceli: "Juve, oggi giornata chiave per il portiere! E attenzione all'intreccio David-Zirkzee"

01:06
Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

Miceli: "Leao-Galatasaray, il Milan non tratta: ecco cosa chiedono i rossoneri"

01:56
Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

Miceli: "Inter, l'indiscrezione dalla Germania su Diaby! E per il pallino di Chivu serve…"

I più visti di Juventus

Juve, per Suzuki piano condiviso col Psg: settimana decisiva. E può aiutare anche... David

Teun Koopmeiners (30 milioni), su di lui c'è la Roma

Pazza idea Bologna: la Juve vuole Lucumì? Chiesto Koopmeiners come contropartita

Psg-Suzuki, manca il "sì" del Parma: la Juventus spera di inserirsi con una nuova formula

Juve, ultimatum a Lucumi: Carnevali ha già in mente due alternative

Juve, Lucumì si avvicina: i bianconeri studiano un'offerta con possibili contropartite

Zhegrova, un gol ti cambia la vita. E Spalletti si è innamorato della... 'zeppetta'

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:09
Lecce, la Figc blocca il trasferimento di Banda in Libia
15:27
Sassuolo, è fatta per il terzino Rafa Obrador dal Real Madrid
14:51
Atalanta, arriva Kristensen dell’Udinese: affare fatto
13:43
Napoli, Favasuli a un passo e tutto fatto per il rinnovo di Di Lorenzo
13:30
Il Torino insiste per Folorunsho: offerta pronta per convincere il Napoli