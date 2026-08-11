Suzuki al Psg, Juve convinta dalla "soluzione ponte" pensando a... Alisson

La Juventus ha sciolto le riserve: i bianconeri sono pronti ad accogliere Zion Suzuki. Il portiere giapponese in queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Psg: un'operazione che porterà nelle casse del Parma circa 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, approderà al Parco dei Principi soltanto tra un anno. Al momento infatti la porta dei parigini è in overbooking: oltre a Chevalier e Safonov, i due estremi difensori che nella passata stagione si sono giocati il posto, è arrivato in estate anche il giovanissimo Longoni dal Milan, già provato nel corso delle amichevoli. E dunque il rischio di non essere titolare inamovibile per Suzuki sarebbe concreto.