Suzuki al Psg, Juve convinta dalla "soluzione ponte" pensando a... Alisson

Juventus-Palermo: le foto dall'amichevole di Perth
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Il portiere giapponese a Parigi per 35 milioni: i bianconeri aspettano il via libera per il prestito. E l'anno prossimo il brasiliano sarà senza contratto
La Juventus ha sciolto le riserve: i bianconeri sono pronti ad accogliere Zion Suzuki. Il portiere giapponese in queste ore sta definendo i dettagli del suo passaggio al Psg: un'operazione che porterà nelle casse del Parma circa 35 milioni di euro. Il classe 2002 però, a meno di sorprese, approderà al Parco dei Principi soltanto tra un anno. Al momento infatti la porta dei parigini è in overbooking: oltre a Chevalier e Safonov, i due estremi difensori che nella passata stagione si sono giocati il posto, è arrivato in estate anche il giovanissimo Longoni dal Milan, già provato nel corso delle amichevoli. E dunque il rischio di non essere titolare inamovibile per Suzuki sarebbe concreto.
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Per questo negli ultimi giorni la possibilità che il portiere giapponese rimanga un'altra stagione a fare esperienza in Italia, alla Juve, ha preso sempre più piede. I bianconeri, inizialmente, non erano entusiasti di valorizzare il giocatore senza avere possibilità di riscattarlo. Poi però, gli errori di Di Gregorio e le difficoltà per arrivare ad altri portieri graditi ha fatto cambiare idea ai vertici juventini su questa soluzione ponte. Una toppa che, per altro, permetterebbe anche di convogliare il budget rimasto su altri ruoli scoperti.
Poi tra un anno si vedrà: se il giapponese dovesse convincere, magari, si potrà trovare un modo per allungare la sua permanenza a Torino. Inoltre, non è da escludere che tra 12 mesi possano cambiare le condizioni per arrivare ad altri portieri graditi. Un nome su tutti, quello di Alisson Becker. Il brasiliano ha un rapporto speciale con Spalletti dai tempi della Roma e se il Liverpool non si fosse messo di mezzo lo avrebbe già raggiunto a Torino. L'anno prossimo il suo contratto coi Reds scadrà e sarà disponibile a parametro zero...