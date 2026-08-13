La Juve molla la pista Suzuki: per la porta tutto su Vicario

La Juve ha sciolto il dilemma sul portiere e va decisa su Guglielmo Vicario. I bianconeri hanno infatti deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava all'ex Parma, ora al Psg, Suzuki e sta intensificando i contatti con il Tottenham per il portiere italiano. Gli Spurs sono decisi a farlo partire, ma al momento ragionano solamente su una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve si muove solamente per un prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso, perché, con il giocatore convinto a trasferirsi a Torino, bisognerà trovare la quadra sui termini dell'affare.