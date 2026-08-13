La Juve molla la pista Suzuki: per la porta tutto su Vicario

La Juve ha sciolto il dilemma sul portiere e va decisa su Guglielmo Vicario. I bianconeri hanno infatti deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava all'ex Parma, ora al Psg, Suzuki e sta intensificando i contatti con il Tottenham per il portiere italiano. Gli Spurs sono decisi a farlo partire, ma al momento ragionano solamente su una cessione a titolo definitivo, mentre la Juve si muove solamente per un prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso, perché, con il giocatore convinto a trasferirsi a Torino, bisognerà trovare la quadra sui termini dell'affare.
Dopo la stagione straordinaria all'Empoli, Vicario ha vissuto una stagione ad alti e bassi in Premier. Subito molto bene, poi capro espiatorio nel mirino dei tifosi dentro un campionato, quello degli Spurs, disastroso al punto da rischiare la retrocessione. Di qui la decisione del portiere di cambiare aria, decisione che l'interessamento della Juve ha ovviamente alimentato. Non resta quindi, adesso, che riuscire a trovare un accordo tra club con le parti che, poco alla volta, sembrerebbero avvicinarsi.